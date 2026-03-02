«لقمة العيش» تنهي أحلام نجوم الرياضة

في ملاعب الكرة، وعلى منصات التتويج، وتحت صخب الجماهير، تصنع الأساطير، ولكن ماذا يحدث عندما يسدل الستار، ويخفت الهتاف، ويجد البطل نفسه أمام حياة عادية بلا كاميرات؟ بعضهم يتجه إلى التدريب، وآخرون إلى التحليل الرياضي، بينما تقرر مجموعة مختلفة أن تخلع المجد كما يخلع قميص اللعب، ويرتدي سترة العمل، بل إن بعضهم نجح في الجمع بين العالمين، بصلابة تضاهي صلابته في الميدان.



وحين يختار الأبطال حياة أخرى، الشهرة تخفت، والأضواء تنطفئ، والهتاف يتحول إلى همس، ولكن القيمة الحقيقية لا تكمن في عدد الجماهير، بل في القدرة على البدء من جديد، وهؤلاء النجوم لم يسقطوا بعد المجد، بل أعادوا تعريفه، فالنجومية ليست أن تبقى تحت الضوء إلى الأبد، بل أن تعرف كيف تمشي بثبات عندما ينطفئ.



تتصدر المشهد شتيفي غراف، الأسطورة الألمانية في التنس، وصاحبة 22 لقباً في البطولات الكبرى، واللاعبة الوحيدة التي حققت «الجراند سلام» في عام واحد، ولكنها بعدما ابتعدت طويلاً عن الأضواء، عادت مؤخراً بصمت كسفيرة لعلامة رياضية، لتتحول من ملاعب ويمبلدون إلى الحملات الإعلانية، ولا يزال حضورها ذهبياً، لكن بإيقاعٍ مختلف.



وتشارلي مانبي تخلى عن الأضواء للعمل في مواقع البناء، فبعدما اقتحم الشاب الإنجليزي بطولة العالم لرمي السهام، وحصد 60 ألف جنيه إسترليني ووصل إلى الدور الرابع، قبل أن يوقف مسيرته وصيف البطولة لاحقاً، هتفت الجماهير، والحساب البنكي انتعش، لكن بعد أيام، عاد ابن العشرين عاماً إلى موقع البناء، يعمل كبناء مستقل، وقالها ببساطة هذه وظيفتي منذ ثلاث سنوات، وأحبها، وأستمتع بها، وبين المطرقة ولوحة الرمي، وجد مانبي توازنه.



أما أرجان دي زيو، فتحول من صلابة الدفاع إلى صرامة القانون، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز، كان اللاعب الهولندي مدافعاً من الصعب تجاوزه مع بورتسموث وويغان، ولكنه يعمل اليوم شرطياً في هولندا رغم حصوله على شهادة في الطب، ولكنه اختار طريقاً أسرع وأكثر إثارة في نظره، وقالها بصدق: «لم أرد البقاء في كرة القدم دون أن ألعبها، فقررت الابتعاد تماماً»، وبدلاً من

التصدي للمهاجمين، تحول إلى مطاردة الخارجين عن القانون بنفس الروح القتالية، ولكن فقط الميدان تغير.



فيما اختار المدرب الإنجليزي لوك ويليامز، ارتداء سترة عاكسة بعدما أُقيل من تدريب سوانزي، ولم ينتظر عرضاً جديداً، وتطوع في مطار بريستول لمساعدة المسافرين من ذوي الإعاقة، وقال: «أردت أن أفعل شيئاً ذا معنى»، ولاحقاً عاد إلى التدريب، وقاد بيتربورو يونايتد لانتفاضة مذهلة، لكنه أثبت أن القيمة لا تقاس فقط بعدد النقاط، بل بما تفعله عندما لا يراك أحد.

والإنجليزي ميرفين كينغ، وصيف بطولة العالم مرتين في رمي السهام، وجد نفسه في 2020 خلف مقود شاحنة توصيل مقابل 120 جنيهاً إسترلينياً يومياً، في وقت كان يمكنه فيه الجلوس وانتظار عودة البطولات لكنه اختار الحركة، ولاحقاً أسس شركة مقاولات، ثم استعاد بطاقته الاحترافية.



في حين، أصبح تيتو سانتانا، والذي كان مصارعاً محترفاً محبوباً في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مدرساً للتربية البدنية، ثم مدرساً للغة الإسبانية في نيوجيرسي، ليتخلى عن صيحات الجماهير، ويختار هدوء الصفوف لصناعة أبطالاً من نوعٍ آخر.



وبعد أن أحرزت هيذر ستانينغ، ذهب أولمبياد لندن وريو في التجديف، اختارت اعتزال الرياضة والعودة إلى الجيش، والعمل ضابطة في سلاح المدفعية الملكية، وغابي توماس، العداءة الأمريكية التي حصدت ثلاث ذهبيات في أولمبياد باريس 2024، ولكنها أيضاً خريجة هارفارد، وحاصلة على ماجستير في الصحة العامة، ومتطوعة في عيادة لغير المؤمن عليهم، وقالت: «لا شيء مضموناً في الرياضة، ولهذا صنعت مستقبلاً موازياً بنفس السرعة».

وأخيراً.. يوليوس فرانسيس، الملاكم البريطاني الذي واجه عمالقة الوزن الثقيل مثل تايسون وكليتشكو، ولكنه اختار بعد الاعتزال، العمل حارس أمن، وفي 2022، انتشر مقطع له وهو يوجه لكمة واحدة لمشاغب بعد استفزاز طويل.