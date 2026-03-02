«الروح الإيجابية» بشرطة دبي تختتم بطولة كرة القدم للجاليات في الورقاء

تحت مظلة وزارة الداخلية، وضمن الملتقيات المجتمعية الرمضانية للجاليات، اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة الراشدية، بطولة كرة القدم للجاليات في الورقاء، التي نظمتها بالتعاون مع جمعية كيرالا لكرة القدم للمغتربين، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي للإعلام، بمشاركة 20 فريقاً موزعة على فئتين، للنشء، وأخرى للشباب والكبار لسكان المنطقة من الجالية الهندية.



وشهد ختام البطولة العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعمر الكندي، من مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس، وعدد من الضباط والأفراد والمتطوعين في فريق «الشرطي جارك»، والفرق الرياضية المشاركة.



وتهدف البطولة التي تضمنت فئتين للنشء، وللشباب والكبار، إلى تعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ قيم التعايش والتسامح، وتوظيف الرياضة وسيلة فاعلة للتقارب الإنساني وبناء جسور التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، كما تسعى إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية لدى النشء والشباب، وتوفير بيئة تنافسية آمنة تسهم في تنمية مهاراتهم البدنية والسلوكية، وتعزز روح الفريق والانضباط والالتزام.



وأكدت فاطمة بوحجير أن بطولة الروح الإيجابية تأتي ضمن مبادرة «رياضي واعٍ»، التي تمثل نموذجاً عملياً لترسيخ القيم المجتمعية من خلال الرياضة، وتعزيز مفهوم المسؤولية لدى الشباب، مشيرة إلى أن الرياضة أصبحت أداة استراتيجية لبناء الشخصية المتوازنة وتعزيز الانضباط والاحترام والعمل الجماعي.



وأضافت أن المجلس يحرص من خلال هذه المبادرات على إيجاد منصات آمنة ومحفزة تحتضن الطاقات الشبابية، وتوجهها نحو التميز والإبداع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة التعايش الإيجابي بين مختلف الجنسيات والثقافات في المجتمع، موضحة أن البطولة تجسد رؤية شرطة دبي في ترسيخ الأمن المجتمعي، عبر إشراك أفراد المجتمع في أنشطة فاعلة تعزز الثقة وتدعم قيم التسامح والاحترام المتبادل.



من جانبها، أعربت جمعية كيرالا لكرة القدم للمغتربين «KEFA» عن خالص امتنانها لشرطة دبي، والفرق المشاركة، والرعاة، والمتطوعين، والداعمين الذين أسهموا في نجاح البطولة، مؤكدة التزامها بالارتقاء بمجتمع كرة القدم وتعزيز الوحدة من خلال هذه الرياضة الجميلة.



وتُوج فريق شيلكون فالوفاناد بطلاً في فئة النشء، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق كي دبليو جروب كاساراغود. وعكست المباراة مستقبلاً واعداً لكرة القدم للشباب ضمن مجتمع «KEFA»، وفي فئة الشباب والكبار، حصد فريق مارين كوستا لقب البطولة بفوزه الصعب 2-1 على فريق فلوك الشارقة، حيث أظهرت المباراة النهائية خبرة وانضباطاً تكتيكياً وروحاً تنافسية عالية.



وعلى هامش البطولة، نظم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، عدداً من المحاضرات التوعوية الأمنية والجنائية والمرورية، تضمنت إرشادات ورسائل توعوية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» من الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتوعية من الاحتيال بمختلف أنواعه، إضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للعمليات للتوعية بضرورة التواصل على الرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والرقم 901 للحالات غير الطارئة والإجابة عن الاستفسارات العامة، وخدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمرورية عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الإلكتروني، ومنها خدمة «عين الشرطة».