تطبيق مفهوم جديد لإقامة المنتخبات في كأس آسيا 2027

مع تبقي عشرة أشهر على انطلاق البطولة الأهم للمنتخبات الوطنية للرجال في القارة، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة عن برنامج مباريات كأس آسيا المقررة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، ويشارك فيها منتخبنا الوطني الأول الذي يخضع لمعسكر إعداد خلال الشهر الجاري، ضمن خطة تحضيراته للبطولة.



كما تم الكشف عن تطبيق مفهوم معسكرات المنتخبات في النسخة 19، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتم الإيضاح أن هذا المفهوم يهدف إلى تسهيل تنقلات المنتخبات المشاركة خلال البطولة، حيث سيتم تخصيص فندق وموقع تدريبي ثابت لكل منتخب طوال فترة إقامته، كما سيتم توفير مرافق مخصصة لكل منتخب في الملاعب المختلفة عند انتقاله لخوض مبارياته في المدن المستضيفة.



وأعلن الاتحاد الآسيوي أن استاد مدينة الملك فهد الرياضية سيحتضن مباراتي الافتتاح والنهائي المرتقب، إلى جانب مباراة المنتخب المضيف، وأشار إلى أن الملعب الذي يتسع لـ72 ألف متفرج، يعد الأكبر بين الملاعب الثمانية للبطولة، وسيستضيف أيضاً أربع مباريات أخرى في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في ثمن النهائي يوم 24 يناير، ومباراة في ربع النهائي يوم 29 من الشهر نفسه، قبل احتضان النهائي المرتقب بعد أسبوع.



وفي المقابل، يستضيف استاد جامعة الملك سعود، ويتسع لـ26 ألف متفرج، خمس مباريات في دور المجموعات، إلى جانب مباراة في ثمن النهائي يوم 25 يناير، بينما يحتضن استاد المملكة آرينا، الذي تبلغ سعته 26 ألف متفرج أيضاً، أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة في ثمن النهائي يوم 22، وأخرى في ربع النهائي يوم 28 من الشهر نفسه.



وتستكمل المباريات على استاد جامعة الإمام محمد بن سعود، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، حيث يستضيف خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة في ثمن النهائي يوم 23 يناير، في حين يحتضن ملعب نادي الشباب، الذي تبلغ سعته 13 ألف متفرج، أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة في ثمن النهائي يوم 22 من الشهر نفسه.



فيما يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج ويعد ثاني أكبر ملاعب البطولة، خمس مباريات في دور المجموعات، إلى جانب مباراة واحدة في دور الـ16 يوم 25 يناير، ومباراة في الدور ربع النهائي يوم 28 من الشهر نفسه، وأخرى في الدور قبل النهائي يوم 2 فبراير.



كما سيحتضن استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج، أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة في ثمن النهائي يوم 24 يناير، ويستضيف ملعب الخبر الجديد، الذي يتسع لـ45 ألف متفرج، مباريات في جميع أدوار البطولة باستثناء النهائي، بواقع أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة في ثمن النهائي يوم 23 يناير، ومباراة في ربع النهائي يوم 29 من الشهر نفسه، إضافة إلى استضافة أولى مباراتي الدور قبل النهائي في الأول من فبراير 2027.



وسيتم تأكيد مواجهات المباريات ومواعيد انطلاقها عقب سحب القرعة النهائية لكأس آسيا، المقررة إقامتها مساء 11 أبريل 2026، فيما لا تزال هناك أربعة مقاعد متبقية في البطولة، سيتم حسمها عقب الجولة الأخيرة من تصفيات الدور النهائي التأهيلي يوم 31 مارس الجاري.