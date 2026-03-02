نجاح كبير لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم

اختتمت بنجاح كبير منافسات النسخة العاشرة من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وبالشراكة مع شركة دلتا أيد سبورت لتنظيم الفعاليات الرياضية، وتأتي ضمن جهود المجلس الرامية إلى دعم وتطوير المواهب الشابة وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للرياضة.



وأقيمت فعاليات البطولة لموسم 2025-2026 على ملاعب آي إس دبي بمدينة دبي الرياضية، بعد موسم استثنائي حافل بالمنافسات القوية والتنظيم الاحترافي عالي المستوى. كما تم تجهيز الملاعب والبنية التحتية بمواصفات فنية معتمدة، شملت أنظمة إنارة، وطواقم طبية، ومرافق لوجستية لضمان أعلى معايير السلامة والاحترافية.



شهد موسم 2025-2026 مشاركة غير مسبوقة من حيث العدد والحجم والزخم التنظيمي، حيث سجلت البطولة مشاركة أكثر من 612 فريقاً، تمثل 139 نادياً وأكاديمية كروية في إمارة دبي. وتنافس في هذا الحدث الضخم 12890 لاعباً، يمثلون أكثر من 90 جنسية مختلفة، ما يعكس التنوع الثقافي والرياضي الفريد الذي تتمتع به إمارة دبي.



وعلى مدار الموسم، خاضت الفرق المشاركة 5299 مباراة، أقيمت على امتداد إمارة دبي في أكثر من 17 منشأة رياضية، وهو ما يعكس الضخامة التنظيمية الاستثنائية للبطولة ودورها الفاعل في نشر كرة القدم القاعدية في مختلف مناطق الإمارة، وتفعيل المشاركة المجتمعية والرياضية على نطاق واسع.



وأكد أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، اهتمام المجلس بفئات الناشئين ولاعبي الأكاديميات، الذي يأتي في سياق نهج حكومة دبي الهادف إلى استقطاب وتطوير الموهوبين عبر برامج متكاملة وفي إطار خطة دبي الرياضية 2033.



وقال أحمد سالم: تنسجم البطولة مع رؤية دبي لتطوير القطاع الرياضي ودعم مبادرات اكتشاف وصقل المواهب، بما يعزز مسيرة كرة القدم الإماراتية ويدعم مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للرياضة، وفي إطار هذا الهدف الأساسي المتمثل في اكتشاف وتسليط الضوء على المواهب الكروية، شهد الموسم تكريم 293 موهبة كروية من مختلف الفئات العمرية.



وأضاف: يهدف مجلس دبي الرياضي من خلال تنظيم هذه البطولة إلى توفير منصة احترافية لاكتشاف وصقل المواهب الكروية الشابة، ورفع مستوى الأداء الفني لدى اللاعبين بكافة الفئات، وتعزيز قيم التنافس الشريف والروح الرياضية والتعاون بين الأكاديميات، وينظم مجلس دبي الرياضي سنوياً في إطار خطة دبي الرياضية 2033 سلسلة من بطولات دبي المفتوحة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية بغرض استقطاب المواهب الرياضية من القطاع الخاص، مثل بطولات دبي المفتوحة للسلة والسباحة والجمباز والكاراتيه وكرة الطاولة والتنس والبادل تنس والريشة الطائرة.