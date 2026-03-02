«طيران الإمارات» يحلق بلقب بطولة شركاء رابطة المحترفين بأبوظبي

توج فريق طيران الإمارات بلقب النسخة الرابعة من بطولة شركاء رابطة المحترفين الإماراتية، التي أقيمت في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، بمشاركة ثمانية فرق تمثل مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين للرابطة، وجاء الفوز على حساب فريق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بركلات الترجيح في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل، كما حقق فريق أدنوك المركز الثالث بعد فوزه على فريق صناع المحتوى بنتيجة 6-0. توج الفائزين طارق الشبيبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية.



شهدت البطولة منافسات قوية خلال المباريات التمهيدية، حيث فاز فريق أدنوك على فريق الاتحاد للماء والكهرباء بهدف نظيف، وفاز فريق طيران الإمارات بهدفين مقابل هدف على فريق قطارات الاتحاد، وحقق فريق صناع محتوى رابطة المحترفين الإماراتية الفوز بثلاثية نظيفة على فريق سالم الشعيبي للمجوهرات، وتخطى فريق قصر الإمارات ماندارين أورينتال منافسه فريق فنادق ريكسوس بنتيجة 1/2، وتألق فريق أدنوك برباعية مقابل هدف على فريق مجوهرات سالم الشعيبي للمجوهرات.



شهدت البطولة منافسات ساخنة ومهارات عالية من الفرق المشاركة، وأبرزت كذلك حرص رابطة المحترفين الإماراتية على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية من خلال فعاليات رياضية تجمع بين التنافس وروح التواصل المجتمعي، مؤكدة التزام الشركاء بدعم تطوير كرة القدم الإماراتية وترسيخ دور الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتوازن.