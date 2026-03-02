مدرب ليفربول: الركلات الثابتة أفقدت البريميرليغ متعته

قال آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يعد يجد معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ممتعة للمشاهدة، بسبب «الواقع الجديد» الذي يسيطر فيه تسجيل الأهداف من الركلات الثابتة على المنافسة.

وتخصص فريق أرسنال المتصدر في تسجيل الأهداف من الركلات الثابتة هذا الموسم، حيث جاء هدفاه في فوزه 2 / 1 على تشيلسي يوم الأحد من ركلات ركنية، بينما سجل ليفربول بقيادة سلوت ثلاثة أهداف من الركلات الركنية في فوزه 5 / 2 على ويستهام قبل ذلك بيوم.

وقال سلوت، اليوم الاثنين قبل مواجهة ليفربول، صاحب المركز الخامس، مع وولفرهامبتون غدا الثلاثاء: «هل أحب ذلك؟ قلبي الكروي لا يحب ذلك. الآن معظم المباريات التي أشاهدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تعد، بالنسبة لي، ممتعة للمشاهدة».

وأشار سلوت إلى أن الكرات الثابتة تُعد أحد أسباب «القدرة التنافسية الكبيرة» في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمكن للفرق الصغيرة تحقيق مفاجآت كبيرة، لكنه أشار أيضا إلى تساهل التحكيم الإنجليزي مقارنة بالدوري الهولندي، الذي درب فيه قبل الانضمام إلى ليفربول.

وقال: «في إنجلترا يمكنك تقريبا أن تضرب حارس المرمى في وجهه»، ثم يأمر الحكم باستئناف اللعب.

وأضاف: «ربما تتغير الأمور خلال خمس أو عشر سنوات، لكنني لن أتفاجأ إذا شاهدت مباراة لفئة تحت 16 عاما أو كرة قدم للهواة يوم الأحد، ووجدت الفرق تركز بالكامل على الركلات الثابتة. هذا هو الواقع الجديد».

وسيحل ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون مرتين هذا الأسبوع، حيث سيلتقيان يوم الجمعة المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يخوض الفريق مباراة خارج أرضه أخرى أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم 10 مارس/آذار.

وقال سلوت إن غياب فلوريان فيرتز سيستمر عن مباراتي وولفرهامبتون بسبب إصابة في الظهر، ويتوقع أن يعود للمشاركة في المباريات الأسبوع المقبل.