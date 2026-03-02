الدوري الألماني.. إصابة تنهي موسماً وتؤجل حلمًا

أسدل الستار على موسم قائد بوروسيا دورتموند إيمري تشان، بعدما أعلن النادي تعرضه لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، في ضربة موجعة جاءت في توقيت مهم من المنافسات المحلية.

وجاءت الإصابة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمواجهة الكلاسيكر أمام بايرن ميونخ، التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، عندما سقط تشان على أرض الملعب غير قادر على استكمال اللقاء، ليغادر باكيًا وسط حالة من الصمت في مدرجات الملعب.

وانتهت المواجهة بخسارة دورتموند بنتيجة 3-2، قبل أن تتجه الأنظار عقب اللقاء إلى حالة القائد، مع تزايد التوقعات حول طبيعة الإصابة التي لحقت به خلال الالتحام في نهاية الشوط الأول.

وحسم النادي الأمر عبر بيان رسمي، مؤكدًا إصابة إيمري تشان بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، ما يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي طويل، ويعني غيابه عن بقية منافسات الموسم الحالي.

ووصف المدير الرياضي للنادي سيباستيان كيل الإصابة بأنها ضربة قاسية للفريق، مشددًا على أن تشان يمثل عنصرًا محوريًا داخل الملعب وغرفة الملابس، مع التأكيد على توفير الدعم الكامل للاعب خلال رحلة التعافي.

ويضع غياب قائد الفريق الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير، في ظل استمرار الصراع على المراكز المتقدمة في البوندسليغا، واحتياج الفريق إلى بدائل قادرة على تعويض دوره القيادي والفني خلال المرحلة المقبلة.

وينهي هذا الغياب الطويل حلم تشان في المشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم الصيف المقبل، ليجد نفسه مضطرًا لمتابعة البطولة من خارج المستطيل الأخضر، بعد موسم كان يأمل أن يشكل محطة مهمة في مسيرته الدولية.