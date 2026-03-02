إنتر ميامي يقلب الطاولة على أورلاندو سيتي بقيادة ميسي

سجل ليونيل ميسي هدفين، وأضاف تيلاسكو سيغوفيا هدفًا، ومرر تمريرتين حاسمتين، ليقود فريق إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي 4 / 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

واستلم ميسي تمريرة من سيغوفيا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 57 لتصبح النتيجة 2 / 2، ثم أحرز سيغوفيا هدف التقدم دون مساعدة في الدقيقة 85، قبل أن يضع ميسي اللمسة الأخيرة على الفوز بتسجيله هدفًا من ركلة حرة في الدقيقة 90.

وبهدفيه الأولين هذا الموسم، رفع حامل لقب أفضل لاعب رصيده إلى 52 هدفًا في أول 55 مباراة له في الموسم العادي بالدوري الأمريكي، منها 51 هدفًا في آخر 49 ظهورًا.

وتلقى ماركو باشاليتش تمريرة من إيفان أنغولو وسجل في الدقيقة 18 ليمنح أورلاندو سيتي التقدم 1 / 0، كما واصل التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي أمام إنتر ميامي.

وصنع المدافع غريفين دورسي هدفًا لمارتين أوخيدا بعد ست دقائق، ليمنح أورلاندو سيتي تقدمًا بهدفين دون رد استمر حتى نهاية الشوط الأول.

وقلص إنتر ميامي الفارق بعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق، عندما سجل ماتيو سيلفيتي أول أهدافه في مسيرته الاحترافية. ومرر المدافعان سيغوفيا وفاكوندو مورا تمريرتين حاسمتين، ليهز المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا الشباك في خامس ظهور له.

وكان سيغوفيا قد سجل ثمانية أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في موسمه الأول العام الماضي، بينما صنع مورا تمريرته الحاسمة الأولى في موسمه الأول.

وفي مباراة أخرى، فاز سان دييغو على سانت لويس سيتي بهدفين دون رد، سجلهما أنديرس درير وماركوس إنغفارتسن في الدقيقتين الثالثة و54.