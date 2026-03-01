الصراع يشتعل على مرموش.. وأتلتيكو ينافس برشلونة

تصاعدت حدة المنافسة بين عدد من الأندية الأوروبية للفوز بخدمات المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، بعد أن برز اسمه بقوة في وسائل الإعلام الإسبانية الأيام الماضية، والتي تحدثت عن رغبة برشلونة في كسب خدماته خلال الصيف، ليدخل أيضاً أتلتيكو مدريد على الخط طلباً لتوقيع الأمير المصري، بجانب عدد من الأندية الإنجليزية والتركية، التي كشفت عن رغبتها سابقاً في التعاقد معه.



ويشغل مرموش حالياً مركز المهاجم المتقدم مع مانشستر سيتي، بعد انتقاله إليه في يناير الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت في صفقة كبيرة، بلغت قيمتها 75 مليون يورو، لقيت متابعة واسعة في سوق الانتقالات الأوروبية، خصوصاً بعد السمعة الكروية، التي اكتسبها بمهاراته العالية ومستواه المتميز في الدوري الألماني.



وتشير الأنباء المتداولة في الصحافة الإسبانية إلى أن برشلونة وضع اسم مرموش ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب النادي في التعاقد معهم، لتعزيز الخط الأمامي، خصوصاً مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وفي المقابل وضع أتلتيكو مدريد اللاعب خياراً قوياً لبدء مفاوضات رسمية، ما يزيد من الصراع بين الأندية حول النجم المصري، ويرفع قيمته في سوق الانتقالات.