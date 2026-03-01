رحيمي يزاحم في قائمة الـ«هاتريك» وفقير نجم المساهمات الذهبية

سجل سفيان رحيمي 3 أهداف «هاتريك»، ليقود فريقه العين للفوز على مضيفه خورفكان 3-2، في مباراتهما ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، والـ«هاتريك» هو الثالث للاعبين هذا الموسم، لينضم لزميله كودجو لابا، ومهاجم الوحدة عمر خريبين، ولكن نبيل فقير بات أكثر من أسهم بالأهداف في هذه الجولة، بعد تسجيله هدفين وصناعته مثلهما أمام الشارقة.



ولم تشهد هذه الجولة تألقاً لافتاً لحراس المرمى بتصدي 5 حراس لـ4 تسديدات فقط، وهم خالد السناني حارس الوصل، وأمجد السيد حارس الظفرة، وعلي الحوسني حارس عجمان، وأحمد حمدان حارس خورفكان، وفهد الظنحاني حارس بني ياس.



وانفرد العين بصدارة دوري أدنوك للمحترفين مع ختام الجولة 18، مستفيداً من تعادل شباب الأهلي مع الوصل، كما تقدم الجزيرة للمركز الرابع بعد حسمه قمة الجولة أمام الشارقة، فيما صعد بني ياس للمركز 12 بفوزه على منافس مباشر على مقاعد الهبوط.



وشهدت الجولة 18 تسجيل 7 أهداف أقل من الجولة السابقة، و14 هدفاً تم تسجيلها بالشوط الثاني، فيما كان نصيب الجزيرة 4 أهداف من الأهداف الخمسة التي سجلت بالشوط الأول.



وكان النصر الأكثر تسديداً بـ21 تسديدة، واستحواذاً بنسبة 71%، ولمساً للكرة داخل منطقة الجزاء بـ35 لمسة، والأفضل في المراوغات الناجحة بـ12 مراوغة، ورغم هذا لم يحقق الفوز أمام الأقل تسديداً دبا بـ8 تسديدات فقط في هذه الجولة، فيما حقق الفوز الفريقان الأكثر تسديداً على المرمى في هذه الجولة، وهما العين والوحدة بـ7 تسديدات لكل منهما.



واستفاد بني ياس من تسجيله أول هدف له من ضربة ركنية هذا الموسم، ليحقق نقاط المباراة أمام البطائح، فيما واصل العين تصدره قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في ربع الساعة الأخير من المباراة بـ9 أهداف.