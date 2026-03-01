4 مواجهات في ربع نهائي بطولة بلدية دبي للمؤسسات الحكومية

تتواصل أجواء الإثارة والندية في النسخة الحالية من بطولة بلدية دبي للمؤسسات الحكومية – فوق 45 سنة لكرة القدم 2026، والتي تجمع ثمانية فرق تمثل دوائر ومؤسسات حكومية في إمارة دبي، وتقام المباريات على ملاعب نادي بلدية دبي خلال الفترة من 23 فبراير الماضي وحتى 9 مارس الجاري، بنظام الدوري من دور واحد ضمن المجموعة، وسط أجواء تنافسية وروح رياضية عالية تعكس أهمية الرياضة في تعزيز الترابط المؤسسي والصحة المجتمعية.



وكان فريق بلدية دبي قد ضمن صدارة المجموعة الأولى مبكراً، ليحجز أولى بطاقات التأهل عن المجموعة إلى نصف النهائي، والحال كذلك بالنسبة لفريق هيئة كهرباء ومياه دبي الذي حجز مقعده مبكراً بدور نصف النهائي، فيما يبقى الصراع مفتوحاً غداً وبعد غدٍ على البطاقة الثانية للمجموعتين.



يفتتح فريق هيئة الطرق والمواصلات مواجهات غدٍ الاثنين بلقاء قوي أمام فريق جمارك دبي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وانتظار نتائج المواجهة الثانية لضمان خطف بطاقة الوصافة، وتحظى المباراة بأهمية كبيرة نظراً لتقارب مستوى الفريقين في جدول الترتيب، ما يجعل من دقائق اللقاء حاسمة في رسم ملامح المتأهل الثاني عن المجموعة الأولى.



تعقبها عند العاشرة مساءً المواجهة التي تجمع فريق بلدية دبي مع فريق دائرة الاقتصاد والسياحة، في لقاء يسعى خلاله فريق البلدية إلى تأكيد تفوقه ومواصلة عروضه القوية رغم ضمانه التأهل، فيما يتمسك فريق دائرة الاقتصاد والسياحة بآماله في الفوز للمنافسة على بطاقة العبور بحسب نتائج الجولة.



وتستكمل بعد غدٍ الثلاثاء منافسات الجولة الختامية للدور الأول بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية، حيث سيتحدد على ضوء نتائجهما الفريق الوصيف الذي يرافق فريق هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الدور نصف النهائي، وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد تصدرت المجموعة الثانية وحجزت مقعدها مبكراً في نصف النهائي، الذي تقرر إقامته في السادس من الشهر الجاري، وسط ترقب لمعرفة هوية الفريق الذي سيكمل عقد المتأهلين بختام المباراتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا مجلس دبي الرياضي مع دبي الصحية والمباراة الثانية تجمع بين فريقي هيئة كهرباء ومياه دبي مع الشؤون الإسلامية.



وتشهد البطولة مشاركة ثمانية فرق تمثل عدداً من الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، في إطار حرص الجهات المنظمة على تعزيز ثقافة النشاط البدني بين الموظفين من فئة فوق 45 سنة، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة ممارسة كرة القدم في أجواء تنافسية منظمة وبعيداً عن الروتين الوظيفي.