بيكهام يحتفل بلقب «فارس» في تدريبات ميامي



ظهر النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، بعد حصوله على لقب «فارس»، بشكل مفاجئ في تدريبات إنتر ميامي مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه قبل المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية عندما يواجه الفريق الأمريكي العملاق الأفريقي الأهلي فجر غد الأحد.

وظهر بيكهام، مالك النادي الأمريكي، وقائد منتخب إنجلترا السابق، بإطلالة مريحة وهو يرتدي قميصاً رمادي اللون وقبعة بيضاء وسروالاً بنياً، بينما كان يشاهد الفريق يتدرب تحت شمس فلوريدا، ورغم عدم ارتدائه الزي الرسمي للفريق، إلا أن بيكهام شوهد وهو يخطو إلى أرض الملعب لفترة وجيزة، ويتبادل الضحكات والمصافحة مع اللاعبين.

واستعرض جانباً من مهاراته السابقة في كرة القدم، وأمضى بعض الوقت في محادثة مع المدرب الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، فيما اعتبرته وسائل إعلام إنجليزية دعماً معنوياً مهماً للفريق الأمريكي، الذي لم يسبق أن حقق بطولة الدوري قبل لقبه الأول في عام 2023.

وكان بيكهام «50 عاماً» قد حصل على لقب «فارس» ضمن احتفالات عيد ميلاد الملك، تقديراً لخدماته في مجالي الرياضة والأعمال الخيرية، وتعد قصة صعوده مصدر إلهام للكثير من الشباب، بعدما اعتاد أن يتقاضى 10 جنيهات استرليني في مقابل عمله في جمع النظارات في مضمار سباق الكلاب في والتهامستو، قبل أن يتوجه إلى أكاديمية مانشستر يونايتد كونه جزءاً من جيل 92 الأسطوري، حيث أعلن بعد ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1994 عن نفسه كونه نجماً حقيقياً في اليوم الافتتاحي لموسم 1996-1997، بهدف لا ينسى من خط منتصف الملعب ضد ويمبلدون في سيلهيرست بارك، وتواصلت نجاحاته إلى أن أصبح قائداً للمنتخب الإنجليزي، وخاض معه 115 مباراة دولية، ومنها 59 قائداً، ورمزاً لناديه السابق مانشستر يونايتد.