27.40% نسبة ترشيح أرسنال للفوز بدوري أبطال أوروبا



في مشهد أثار دهشة المتابعين، جاءت قرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا غير متوازنة إلى درجة صادمة، بعدما وضعت جميع الفرق التي توجت بالبطولة خلال العقد الماضي، في الجانب نفسه من الجدول.



ووجدت ستة من عمالقة القارة، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، تشيلسي، بايرن ميونيخ، وليفربول، نفسها في نصف قرعة واحد، في مشهد لم تشهده البطولة منذ سنوات.



وفي المقابل، بدا الطريق مفتوحاً أمام أرسنال، الذي أصبح المرشح الأول للتتويج بالكأس للمرة الأولى في تاريخه في مايو المقبل، بعدما تجنب جميع أبطال السنوات العشر الأخيرة.



وأوقعت القرعة أرسنال في مواجهة باير ليفركوزن في دور الـ16 الشهر المقبل، مع احتمال لقاء سبورتينغ لشبونة أو مفاجأة الموسم بودو/غليمت في ربع النهائي.



أما برشلونة، بطل 2015، فيعد من بين أربعة فرق محتملة لمواجهة أرسنال في نصف النهائي، لكن عليه أولاً تخطي عقبة نيوكاسل يونايتد في دور الـ16، ثم الفائز من مواجهة توتنهام هوتسبير وأتلتيكو مدريد.



وفي الجانب الأكثر اشتعالاً، يصطدم تشيلسي بباريس سان جيرمان في تكرار لنهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي، بينما يلتقي ليفربول مع غلطة سراي، الذي هزمه 1-0 في دور المجموعات.



وتتجدد القمة الأوروبية بين مانشستر سيتي وريال مدريد في دور الـ16، في سادس مواجهة بينهما منذ موسم 2020-2021، في سابقة تاريخية تشهد أول لقاء إقصائي متكرر بين فريقين لخمسة مواسم متتالية.



وفي حال تخطي ريال مدريد، كما فعل في ديسمبر بفوزه 1-0 في دور المجموعات، سيواجه السيتي إما أتالانتا أو بايرن ميونيخ، في مسار تشير توقعاته إلى أنه قد يقود لمواجهة أرسنال في النهائي بالعاصمة المجرية بودابست.



ولكن المفاجأة الكبرى جاءت من توقعات الحاسوب العملاق لشركة «أوبتا»، ورغم صعوبة طريقه، يملك نيوكاسل فرصة بنسبة 4.66% للفوز بالبطولة، أعلى من باريس سان جيرمان 4.64%، بل وأعلى بكثير من ريال مدريد الذي لا تتجاوز حظوظه 2.78%.



فيما وصلت نسبة أرسنال إلى 27.40%، وبايرن ميونيخ 14.28%، وليفربول 12.83%، ومانشستر سيتي 10.79%، وبرشلونة 7.72%، وتشيلسي 6.86%، وسبورتينغ لشبونة 2.73%، وأتلتيكو مدريد 2%، وتوتنهام 1.22%.