الرئيس البرازيلي لولا: منتخب السامبا لن يستدعي أي لاعب في المونديال لمجرد اسمه



بعث لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، برسالة قوية إلى لاعبي منتخب «السامبا» قبل انطلاق كأس العالم 2026، مؤكداً ثقته المطلقة في قدرة بلاده على اعتلاء منصة التتويج وحصد اللقب العالمي.



وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لصحيفة «إيه تاردي» عبر منصة «إكس»، أوضح لولا أنه خرج بانطباع إيجابي للغاية بعد حديثه مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلاً: «أنا مقتنع بأن البرازيل ستفوز بكأس العالم، لأنني تحدثت مع كارلو أنشيلوتي ووجدته شخصاً جاداً للغاية».



وأضاف أن أنشيلوتي يتمتع بالاتزان والثقة، ولن يعتمد سوى على اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%، مشدداً على أن الأسماء الكبيرة وحدها لن تكون جواز المرور إلى القائمة، بل المعيار سيكون لمن يلعب ويتدرب ويثبت استعداده الكامل.



وأثارت تصريحات الرئيس البرازيلي تفاعلاً واسعاً بين الجماهير، التي ربطت حديثه عن الجاهزية الكاملة بوضعية نيمار، نجم سانتوس، الذي خضع لعملية جراحية في غضروف الركبة اليسرى في ديسمبر 2025، ما يفتح باب التساؤلات حول فرص لحاقه بالمونديال في ظل السياسة الصارمة التي أعلنها أنشيلوتي.