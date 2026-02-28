ميسي يحتفل بتتويج إنتر ميامي في «البيت الأبيض»



سيزور فريق إنتر ميامي البيت الأبيض في مارس للاحتفال بتتويجه بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2025، مع توقع حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بحسب ما أفادت صحيفة «ميامي هيرالد».



ونقلت الصحيفة عن مصدر في إنتر ميامي، لم تكشف عن اسمه، قوله: إن «الجميع» في الفريق سيحضرون الحفل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل يومين من مواجهة الفريق لدي سي يونايتد في العاصمة الأمريكية في 7 مارس.



وكان ميسي (38 عاماً) قد حصل في يناير 2025 على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، لكنه لم يحضر حينها مراسم التكريم في البيت الأبيض.



وتنامت علاقة ترامب بكرة القدم خلال الأشهر الماضية، مع عقده اجتماعات عدة مع رئيس فيفا جاني إنفانتينو، إضافة إلى زيارة بارزة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى البيت الأبيض.

كما شارك ترامب في مراسم تتويج كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة العام الماضي، وظهر على المسرح في قرعة كأس العالم 2026، حيث استغل إنفانتينو المناسبة لمنح الرئيس أول «جائزة السلام» من فيفا.



واختتم إنتر ميامي سلسلة من المباريات الودية الدولية الخميس بفوز على إندبنديينتي ديل بايي 2-1 في بورتوريكو.



وكان الفريق قد خسر أمام لوس أنجليس إف سي في افتتاح موسمه في الدوري، ويستعد لمواجهة أورلاندو سيتي الأحد.