بنفيكا يوقف خمسة مشجعين بسبب سلوك عنصري في مباراة ريال مدريد



أوقف نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم خمسة من مشجعيه بسبب سلوكهم العنصري في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، عندما اتهم جيانلوكا بريستياني بإهانة عنصرية لفينيسيوس جونيور.وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض الجماهير وهم يقومون بإيماءات القرد بعد فوز ريال مدريد 1-0 في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم 17 فبراير. وتوقفت المباراة لنحو عشر دقائق بعد أن اتهم فينيسيوس جونيور اللاعب جيانلوكا بريستياني بأنه نعته بـ«القرد» عقب تسجيل اللاعب البرازيلي هدفاً واحتفاله أمام جماهير بنفيكا.

ونفى بريستياني توجيه إساءة عنصرية إلى فينيسيوس، لكن تم إيقافه مؤقتاً من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن خوض مباراة الإياب في مدريد يوم الأربعاء، والتي فاز فيها أصحاب الأرض 2-1، وسجل فينيسيوس أحد الهدفين، ليتأهل الفريق إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

وذكر بنفيكا، في بيان ، أنه تم فتح إجراءات تأديبية بحق خمسة من أعضاء النادي، وقد يواجهون في النهاية الطرد. وأوقفهم النادي بعد أن كشفت تحقيقات داخلية أولية عن أدلة على «سلوك غير لائق في المدرجات، ذي طابع عنصري، ويتعارض مع القيم والمبادئ التي يقوم عليها النادي».

