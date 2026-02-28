كوريا الجنوبية ترفع سقف التحدي قبل كأس آسيا للسيدات (فيديو)



نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، لاعبة كوريا الجنوبية ص كيم شينجي، وهي تستعرض مهاراتها الفنية أثناء جلسة التصوير للاعبات منتخب بلدها للسيدات قبل دخول غمار نهائيات كأس آسيا للسيدات في أستراليا 2026.



ويضع المنتخب الكوري الجنوبي نصب عينيه كسر صيامه الطويل عن التتويج باللقب القاري، بعد تجربة مؤلمة في النسخة الماضية، حين تقدم 2-0 على الصين في النهائي لكنه خسر 2-3 أمام حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب.



ويخوض فريق المدرب شين سانغ-وو، النهائيات بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب بطولة شرق آسيا لكرة القدم للسيدات لعام 2025، وهو أول لقب للفريق منذ 2005، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة كبار القارة مثل الصين واليابان.



ويتمتع منتخب كوريا بسجل مميز في البطولة، حيث شارك في جميع نسخ النهائيات منذ ظهوره الأول عام 1991، وبلغ أفضل نتائجه حتى الآن الوصافة في نسخة 2022، والتي أهلته تلقائياً إلى نسخة 2026 بعد احتلاله المركز الثاني.



ويعتمد المدرب شين على مزيج من الخبرة والشباب، معتمداً على القائدة جي سو-يون، الهدافة التاريخية لبلادها برصيد 74 هدفاً، بالإضافة إلى المدافعة جانغ سيل-غي، حارسة المرمى كيم مين-جونغ، والمهاجمة الشابة كايسي فاير، اللواتي من المتوقع أن يلعبن أدواراً حاسمة في مسعى كوريا الجنوبية لكسر العقدة القارية والتتويج بلقب كأس آسيا للسيدات 2026.



ويبدو أن الفوز ببطولة شرق آسيا منح الفريق الثقة لإثبات جودته وعمقه التنافسي أمام أقوى المنتخبات، مع قدرة واضحة على الدمج بين الخبرة والمواهب الصاعدة، وهو ما يجعل كوريا الجنوبية، واحدة من أبرز المرشحين لإسعاد جماهيرها في أستراليا.