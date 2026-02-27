ريال مدريد ومانشستر سيتي… مواجهة لا تغيب عن دوري الأبطال

فرضت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا صدامًا جديدًا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي للموسم السادس تواليًا، ليضع الفريقين مجددًا على طريق واحد في الأدوار الإقصائية.

ووضعت نتيجة القرعة المتأهل من هذه المواجهة في مسار صعب، إذ يلاقي الفائز بايرن ميونخ في ربع النهائي، ويمتد الطريق بعد ذلك عبر فرق تضم تشيلسي وباريس سان جيرمان وليفربول وغلطة سراي في نصف النهائي حال استمرار المنافسة.

وتكررت المواجهة بين الريال وسيتي في المواسم الأخيرة 11 مرة خلال آخر ستة مواسم بالبطولة، حيث حقق مانشستر سيتي الفوز في خمس مباريات، مقابل ثلاث انتصارات لريال مدريد، فيما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل.

وكشفت نتائج التأهل تفوق ريال مدريد في العبور رغم أفضلية سيتي في عدد الانتصارات، بعدما تأهل الفريق الإسباني ثلاث مرات على حساب منافسه، مقابل تأهل مانشستر سيتي مرتين من مواجهاته أمام الميرينغي.

ورصدت الإحصاءات التاريخية تعادلًا في إجمالي اللقاءات، إذ تواجه الفريقان 15 مرة عبر مختلف البطولات، انتهت خمس منها بالتعادل، وفاز كل فريق في خمس مباريات.

وفي دور الـ 16 لموسم 2019-2020 فاز مانشستر سيتي ذهابًا وإيابًا على ريال مدريد بنتيجة واحدة 2-1، ليحسم التأهل إلى ربع النهائي، بينما شهد نصف نهائي موسم 2021-2022 تفوق سيتي ذهابًا 4-3 قبل أن ينتصر ريال مدريد إيابًا 3-1 ويتأهل إلى النهائي ويتوج باللقب، ثم تعادل الفريقان 1-1 في مدريد خلال نصف نهائي موسم 2022-2023، قبل أن يفوز مانشستر سيتي إيابًا 4-0 ويتأهل إلى النهائي ويتوج بالبطولة.

وتواصلت السلسلة في موسم 2023-2024 بدور الـ 8، بعدما تعادل الفريقان ذهابًا في مدريد بنتيجة 3-3، ثم 1-1 إيابًا على ملعب الاتحاد، قبل أن يحسم ريال مدريد التأهل بركلات الترجيح 5-4 ويكمل طريقه نحو التتويج باللقب، ثم موسم 2024-2025 في ملحق دور الـ 16، فاز ريال مدريد ذهابًا على ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا بنتيجة 3-1.

وفي مرحلة الدوري لموسم 2025-2026 فاز مانشستر سيتي على ريال مدريد في مدريد بنتيجة 2-1، لتبقى المواجهة المقبلة في لقاء ثمن النهائي المنتظر مفتوحة على كل الاحتمالات.