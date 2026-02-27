صدام ناري بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن قمة أوروبية تتصدر مواجهات هذا الدور، حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع مانشستر سيتي في لقاء مرتقب.

واستضاف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراسم القرعة، اليوم الجمعة، وشارك في سحبها النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، وأسفرت عن مجموعة مواجهات قوية ضمن منافسات ثمن النهائي.

وتعتمد منافسات هذا الدور نظام الذهاب والإياب، حيث تقام مباريات الذهاب يومي 10 و11 مارس المقبل، على أن تلعب مواجهات الإياب يومي 17 و18 من الشهر نفسه، لتحديد الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي.

وشهدت نتائج القرعة مواجهة أخرى تجمع ليفربول مع غلطة سراي، إلى جانب لقاء نيوكاسل يونايتد أمام برشلونة، ضمن سلسلة اختبارات قوية للأندية المشاركة.

وضمت قائمة مواجهات ثمن النهائي لقاء باريس سان جيرمان أمام تشيلسي، ومواجهة توتنهام مع أتلتيكو مدريد، إضافة إلى بايرن ميونخ ضد أتالانتا.

وشملت بقية المواجهات لقاء آرسنال أمام باير ليفركوزن، وسبورتنغ لشبونة مع بودو غليمت.

نتائج القرعة بالكامل:

ريال مدريد الإسباني × مانشستر سيتي الإنجليزي

بودو غليمت النرويجي × سبورتنغ لشبونة البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي × تشيلسي الإنجليزي

نيوكاسل الإنجليزي × برشلونة الإسباني

غالطة سراي التركي × ليفربول الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني × توتنهام هوتسبير الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي × بايرن ميونخ الألماني

باير ليفركوزن الألماني × أرسنال الإنجليزي