فيرتز خارج حسابات ليفربول في لقاء ويستهام

يغيب لاعب وسط ليفربول، فلوريان فيرتز، عن مباراة الفريق غدًا السبت أمام ويستهام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب إصابة في الظهر.

وصرّح آرني سلوت، مدرب ليفربول، بأنه لا يوجد جدول زمني محدد لعودة صانع الألعاب الألماني.

وكان فيرتز قد استُبعد من التشكيلة الأساسية لليفربول قبل مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، بعد شعوره بآلام في الظهر خلال عمليات الإحماء.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «لا أتوقع أن يكون فلوريان متاحًا. هذا أمر محبط بالطبع. في كل مرة يغيب فيها لاعب، يكون الأمر مخيبًا للآمال، وهو ما لم أتوقعه بعد ما حدث الأسبوع الماضي».

وعند الإعلان عن الإصابة، أوضح سلوت: «لا نعتقد أنها خطيرة للغاية».

وحين سُئل المدرب الهولندي عمّا إذا كان يعرف مدة غياب فيرتز، رد قائلًا: «في الوقت الحالي لا. عادةً عندما أقول ذلك أكون أعرف المدة، لكنني لا أرغب في الإفصاح عنها، غير أنني بصراحة لا أعرف الآن».

ويُعد فيرتز، الذي انضم إلى ليفربول في صفقة انتقال كبيرة قادمًا من باير ليفركوزن الألماني الصيف الماضي، ركيزة أساسية في خط وسط فريق سلوت.

وأضاف مدرب ليفربول: «أعتقد أن حفاظه على لياقته البدنية لفترة طويلة يُعد إنجازًا بحد ذاته، إذ كان عليه أن يخطو خطوة كبيرة من مركزه السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. بقاؤه لائقًا طوال الوقت يُظهر الكثير عن عقلية اللاعب ومعدل عمله، وكذلك عن الجهاز الفني».

ومن ناحية أخرى، كشف سلوت أن الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونغ عاد إلى التدريبات مع الفريق هذا الأسبوع، «لذا فهو جاهز» لمواجهة ويستهام.

وكان فريمبونغ، الذي عانى من عدة إصابات في موسمه الأول بملعب «آنفيلد»، قد غاب عن الملاعب الشهر الماضي بسبب إصابة عضلية.