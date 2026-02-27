سرعة اللاعبين سلاح الحسم في ليالي أوروبا



يدور صراع خفي داخل المستطيل الأخضر بين سباق الأمتار والسرعات القصوى للاعبين، وهو ما كشف عنه المرصد العالمي لكرة القدم، عبر بيانات حصرية، استعرضت من خلالها أرقام مذهلة لسرعات الجري من الفرق التي لا تزال تنافس في دوري أبطال أوروبا، ضمن خمس فئات مركزية، إلى جانب تحليل توزيع المسافات المقطوعة حسب السرعة.



وفي مركز قلب الدفاع، سجل عبدالقادر خوسانوف، لاعب مانشستر سيتي، أعلى سرعة قصوى بلغت 35.8 كم/ساعة، متفوقاً على ميكي فان دي فين، لاعب توتنهام هوتسبير، وعلى الأطراف، تقاسم أشرف حكيمي ونونو مينديز، لاعبا باريس سان جيرمان، الصدارة بسرعة 36.4 كم/ساعة لكل منهما، ما يؤكد مجدداً قوة جناحي الفريق الباريسي.



وفي خط الوسط، تصدر آرتشي غراي القائمة بسرعة 34.8 كم/ساعة، بينما كان أنتوني غوردون الأسرع بين لاعبي الوسط والأجنحة، حيث بلغت سرعته 37.9 كم/ساعة، وهي أعلى سرعة في جميع الفئات، أما في خط الهجوم، فتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي القائمة بسرعة 35.7 كم/ساعة، ليثبت مرة أخرى أن سرعته سلاح فتاك في الليالي الأوروبية.



ولكن الأرقام لم تتوقف عند السرعات القصوى. ففي تحليل توزيع المسافة حسب السرعة، كشفت البيانات أن ثلاثة مهاجمين صريحين قطعوا أعلى نسبة من المسافة بسرعات أقل من 7 كم/ساعة، وهم كيليان مبابي 43.5%، وفيكتور أوسيمين 41.9%، ولويس سواريز 40.1%.



وفي المقابل، أثبت لاعبو خط الوسط أنهم الأكثر ثباتاً في الحركة، مسجلين أدنى نسبة من المسافة المقطوعة سيراً على الأقدام، وسجل هاكون إيفين 23.0%، وجواو سيمويس 24.1%، ولوكاس بيرغفال 25.2%، أقل نسب المسافة المقطوعة بسرعة المشي، والأرقام تكشف بعداً مختلفاً لمنافسات دوري أبطال أوروبا، حيث لا يقاس التفوق بالأهداف فحسب، بل أيضاً بالسرعة.