ثنائية نيمار تحمل رسالة تضامن مع فينيسيوس (فيديو)

حملت ثنائية نيمار مع سانتوس أمام فاسكو دا غاما رسالة دعم مباشرة لمواطنه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بعدما سجل هدفين قادا فريقه للفوز 2-1 ضمن منافسات الدوري البرازيلي، حيث افتتح التسجيل محرزًا هدفه الأول في عام 2026، قبل أن يضيف الهدف الثاني ويقود سانتوس لتحقيق انتصار مهم.

واحتفل نيمار بطريقة خاصة عقب الهدف، مقلدًا رقصة فينيسيوس جونيور، ثم اتجه نحو الراية الركنية، في إشارة فسرها المتابعون على أنها دعم مباشر للاعب ريال مدريد، في ظل ما تعرض له الأخير من إهانات عنصرية في البرتغال خلال الأسابيع الماضية.

وكان لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، إلى جانب بعض جماهير الفريق البرتغالي، قد وجهوا إهانات عنصرية لفينيسيوس خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في الملحق الأوروبي التي أقيمت في لشبونة، ما دفع نيمار إلى توجيه رسالة تضامن مباشرة لمواطنه.

ونشر نيمار رسالة عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، أكد خلالها أن الرقصة كانت مخصصة لفينيسيوس جونيور، موضحًا أنه سبق واتفق معه على تكرار الاحتفال نفسه في حال التسجيل دعمًا لبعضهما البعض.