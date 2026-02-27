المكسيك تحظى بدعم «فيفا» رغم أعمال العنف الأخيرة

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، معربًا عن «ثقته الكاملة» في المكسيك كدولة مضيفة لبطولة كأس العالم هذا العام، رغم أعمال العنف التي أعقبت مقتل أحد كبار تجار المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا.

ويوم الأحد الماضي، قتل الجيش المكسيكي نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتس، الملقب بـ«إل مينشو»، زعيم عصابة خاليسكو للجيل الجديد، ما أشعل موجة من العنف استمرت عدة أيام، حيث أضرم أفراد العصابة النار في السيارات وقطعوا الطرق في نحو 12 ولاية مكسيكية.

وقال إنفانتينو، أمس الخميس: «أجريت محادثة ممتازة في وقت سابق اليوم مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، وقد أكدت مجددًا ثقتنا الكاملة بالبلد المضيف، ونتطلع لاستضافة جميع المباريات المقررة، فيما سيكون أضخم وأعظم بطولة لكأس العالم لكرة القدم على الإطلاق».

وتستعد المكسيك لاستضافة 13 مباراة في كأس العالم، من بينها أربع مباريات في مدينة غوادالاخارا، غربي البلاد، في ولاية خاليسكو، معقل كارتل خاليسكو.

ونشرت شينباوم على حسابها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تحدثت هاتفيًا مع رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، ونواصل العمل كالمعتاد لضمان استضافة ناجحة لكأس العالم 2026. نؤكد ثقتنا في البلاد».

وكانت شينباوم قد تعهدت هذا الأسبوع بأنه لن تكون هناك أي مخاطر على الجماهير التي تفد إلى البلاد، إلا أنه تم مؤخرًا إلغاء بطولة كأس العالم للغطس، التي كان من المقرر إقامتها في إحدى ضواحي غوادالاخارا الأسبوع المقبل، لدواعٍ أمنية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنه «يراقب الوضع الحساس عن كثب» قبل مباراة ودية ضد المنتخب المكسيكي في العاصمة مكسيكو سيتي.

وقال إنفانتينو في وقت سابق من وجوده في كولومبيا إنه مقتنع بأن «كل شيء سيسير على أكمل وجه».

وإلى جانب مباريات كأس العالم الأربع، من المقرر أن تستضيف مدينة غوادالاخارا مباراة فاصلة دولية في أواخر مارس / آذار المقبل، حيث تلعب كاليدونيا الجديدة ضد جامايكا، والفائز منهما سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في الملحق العالمي، من أجل الصعود إلى المونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى المكسيك.

وشدد مايكل ريكيتس، رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، هذا الأسبوع على أن اتحاده يتابع باهتمام الوضع الحالي في المكسيك قبل مباريات منتخب جامايكا الدولية المقررة الشهر المقبل.