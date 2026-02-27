انطلاق أمم آسيا للسيدات في أستراليا بمشاركة 12 منتخبًا

تنطلق بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم للسيدات، بعد غدٍ الأحد، بمواجهة تجمع بين أستراليا، بقيادة النجمة سام كير، في مسقط رأسها مدينة بيرث، أمام الفلبين، وذلك على أمل استعادة الدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به الفريق في عام 2023.

وتستضيف أستراليا البطولة التي تضم 12 منتخبًا، وتطمح للفوز بها للمرة الأولى منذ عام 2010. وكانت آخر مرة استضافت فيها أستراليا بطولة كبرى في كرة القدم للسيدات عام 2023، عندما شاركت في استضافة كأس العالم مع نيوزيلندا، ووصلت إلى الدور قبل النهائي.

ومن بين المنتخبات المنافسة الأخرى على اللقب، الصين حاملة اللقب، واليابان، المنتخب المصنف ثامنًا عالميًا والأفضل آسيويًا، وكوريا الشمالية حاملة اللقب ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية وصيفة نسخة 2022.

وبات المنتخب الأسترالي للسيدات من أكثر الفرق شعبية في أستراليا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 18 مباراة متتالية بيعت تذاكرها بالكامل حتى أكتوبر / تشرين الأول 2024.

وشمل ذلك وصوله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2023 على أرضه، حين لفت منتخب السيدات أنظار الجماهير في البلاد.

وقالت المخضرمة هايلي راسو إن ضغط التوقعات في أستراليا كان دافعًا قويًا للفريق بدلًا من أن يكون عبئًا.

وأضافت راسو في وقت سابق من هذا الأسبوع: «التوقعات عالية، والكثيرون يتمنون لنا التوفيق. أعتقد أننا أشد منتقدي أنفسنا، ونريد أن نحقق نتائج جيدة».

وستقود المهاجمة المتألقة سام كير منتخب أستراليا في خامس مشاركة لها في كأس آسيا للسيدات، وقد راهن جو مونتيمورو، مدرب أستراليا، على جاهزية ماري فاولر البدنية رغم مشاركتها المحدودة للغاية منذ خضوعها لجراحة الرباط الصليبي الأمامي في ركبتها اليمنى في أبريل / نيسان الماضي.

ويُعد المنتخب الياباني الفريق الآسيوي الوحيد الذي فاز بكأس العالم للسيدات، وذلك بتغلبه على الولايات المتحدة بركلات الترجيح في نهائي 2011. وسيقود الفريق المدرب ساكي كوماجاي، إلى جانب اللاعبات المحترفات في أوروبا: أياكا ياماشيتا، ومويكا مينامي، وموموكو تانيكاوا، ومايكا هامانو.

وتم تقسيم المنتخبات الـ12 إلى ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق. وتضم المجموعة الأولى الدولة المضيفة أستراليا، إلى جانب كوريا الجنوبية (وصيفة 2022)، وإيران والفلبين.

وتضم المجموعة الثانية منتخب الصين حامل اللقب، وكوريا الشمالية، وبنغلاديش وأوزبكستان، بينما تضم المجموعة الثالثة فرق اليابان، وفيتنام، والهند، وتايوان.

ويتأهل الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين احتلا المركز الثالث، إلى دور الثمانية، الذي سيقام في الفترة من 12 إلى 14 مارس / آذار المقبل في بيرث وسيدني.

ويمكن للفرق التي تصل إلى دور الثمانية المشاركة في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، حيث تتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي مباشرة إلى النهائيات، بينما تخوض الفرق الأربع الأخرى جولة إضافية من الملحق في أمم آسيا، ويتأهل فريقان منها عبر ملحق قاري ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).