البطائح ينفي إيقافه عن تسجيل اللاعبين 3 سنوات

أصدر نادي البطائح بياناً توضيحياً نشره على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، حول ما تردد عن إعلان الاتحاد الدولي للكرة «فيفا» عن حظر فريق البطائح لكرة القدم من تسجيل أي لاعب لمدة 3 سنوات وجاء في البيان: وجب التنويه أن النادي تعرض للإيقاف بسبب مسودة عقد كتبت وقدمت من قبل موظف سابق في النادي للاعبين في الفريق الأول قبل موسمين، ولا تحتوي على اعتماد موثق من النادي، وقبلها «الفيفا» كمستند ضد النادي، وأصدر على ضوئه قرار الإيقاف، وقام النادي بتسديد التزاماته تجاه اللاعب الأول بشكل كامل، و50 % من مستحقات الثاني بناءً على اتفاق مع النادي، وسيقوم «الفيفا» برفع الحظر خلال فترة وجيزة.