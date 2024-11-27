روبرتو كارلوس يشارك في تدريب براعم ريال مدريد بدبي



شارك البرازيلي روبرتو كارلوس، أسطورة ريال مدريد السابق، 60 طفلاً ومشاركاً في تدريب حصري لنادي ريال مدريد في دبي، حيث أضاف لمسته الخاصة، وأشعل الحماس بين المشاركين في هذا الحدث الفريد من نوعه، الذي أقيم ضمن تحدي دبي للياقة.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: سعداء بالتعاون مع ريال مدريد دبي لتقديم تجربة مميزة لتعزيز أسلوب الحياة الصحي في المجتمع، وتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة من خلال استضافة شخصيات لها بصمة واضحة في عالم الرياضة، نهدف من خلال حصص التدريب إلى إلهام المشاركين لمواصلة رحلتهم الرياضية حتى بعد تحدي دبي للياقة.