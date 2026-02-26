الاتحاد المغربي ينفي تعيين مدرب جديد لمنتخب «أسود الأطلس»

وكالات

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم، الأخبار التي يتم تداولها بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني، وأكد، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه سيبلغ الرأي العام، كما قام به سابقاً، بكل المستجدات المرتبطة بالمنتخب الوطني في وقتها المناسب، ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد التكهنات حول مستقبل الجهاز الفني لمنتخب المغرب، عقب تداول أسماء مدربين محتملين عبر عدد من المنصات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي.



ويشار إلى أن هذا هو النفي الثالث الصادر عن الاتحاد في الموضوع ذاته، منذ بدء تداول أخبار بشأن تعيين مدرب جديد لمنتخب أسود الأطلس، وكان منتخب المغرب فشل في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي استضافها مؤخراً، عقب خسارته صفر / 1 أمام نظيره السنغالي، في المباراة النهائية، رغم تصدره قائمة المرشحين للفوز بالمسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 1976 بإثيوبيا.



يذكر أن منتخب المغرب يستعد حالياً للمشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات البرازيل وأسكتلندا وهايتي، علماً بأنه حصل على المركز الرابع في نسخة المونديال الأخيرة، التي أقيمت بقطر عام 2022.