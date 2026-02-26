بـ 6 فرق.. هيمنة إنجليزية غير مسبوقة على ثمن نهائي دوري الأبطال

يشهد الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هيمنة إنجليزية غير مسبوقة بوجود ستة فرق، هي أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي ونيوكاسل الذي حجز مقعده عبر الملحق على حساب قره باغ الأذربيجاني، قبل سحب قرعة الأدوار الإقصائية المتقدمة، غداً الجمعة. ولم تُترجم القوة المالية الهائلة للدوري الإنجليزي إلى هيمنة قارية بشكل دائم، إذ لم يظهر أي فريق إنجليزي في النهائي خلال الموسمين الماضيين من المسابقة القارية الأم. كما تُوج فريق إنجليزي باللقب مرتين فقط في آخر ستة مواسم، وثلاث مرات فقط في السنوات الـ13 الأخيرة.



ومن التفسيرات المقدمة لهذا الإخفاق النسبي في ضوء القوة المالية لـ«برمييرليغ»، الطبيعة التنافسية الشرسة للدوري المحلي التي تنهك الفرق في المراحل المتأخرة من الموسم، في حين أن فرقاً مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي، غالباً ما تتمتع بأريحية كبيرة محلياً تسمح لها بالوصول إلى مواجهات الأدوار الإقصائية الأوروبية وهي أكثر جاهزية.



لكن الفرق الإنجليزية باتت تملك اليوم هامش تفوق كبيراً على معظم منافسيها في القارة، ما سمح لها بالعبور بسهولة من دور المجموعة الموحدة هذا الموسم.

وتأهلت خمسة فرق إنجليزية مباشرة إلى ثمن النهائي بعد إنهاء دور المجموعة الموحدة ضمن المراكز الثمانية الأولى هي أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشلسي ومانشستر سيتي. أما نيوكاسل الذي حل في المركز الثاني عشر، فسحق قره باغ في الملحق المؤهل 9-3 في مجموع المباراتين. وخسرت الفرق الإنجليزية ست مرات فقط في 29 مباراة ضد فرق الدوريات الكبرى الأخرى في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا. السبب الرئيسي لتفوق الدوري الإنجليزي هو قوته المالية الهائلة، وهي تزداد اتساعاً مقارنة بكل الدوريات الأخرى.



وأظهر تقرير نشره الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» أن عائدات البث التلفزيوني لأندية الدوري الإنجليزي ارتفعت بمقدار 1.77 مليار دولار بين عامي 2014 و2024. وخلال الفترة عينها، بلغ إجمالي الزيادة في عائدات البث التلفزيوني لجميع أندية الدوريات الـ53 الأخرى في أوروبا 1.89 مليار دولار فقط.



وخلال العقد الماضي ارتفعت إيرادات أندية الدوري الإنجليزي بمقدار 4.14 مليارات دولار، مقابل 6.97 مليارات مجموع زيادات الدوريات الإسبانية والألمانية والإيطالية والفرنسية مجتمعة. ولا تستطيع بقية أوروبا مجاراة الأندية الإنجليزية خارج الملعب، ولم تعد قادرة على ذلك داخله أيضاً، مع تفوق البعد البدني في الدوري الإنجليزي أمام منافسين قاريين أضعف.