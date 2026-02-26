الوصل يفاجئ جماهيره بصفقة مميزة لدعم خط الدفاع



اقترب نادي الوصل من تقديم مفاجأة جديدة لجماهير عبر التعاقد مع المغربي آدم ماسينا، 32 عاماً، في صفقة انتقال حر دعماً لصفوف الفريق خلال بقية مشوار الموسم الحالي، في خطوة تستهدف تعزيز الخط الخلفي قبل الاستحقاقات الحاسمة التي تنتظر الفريق محلياً وآسيوياً، مع الاستفادة من الفترة الحالية التي يسمح فيها بالتعاقد مع اللاعب مطلق السراح والتي تنتهي بعد 4 أيام.



وكان ماسينا، الذي يجيد اللعب في متوسط الدفاع والظهير الأيسر، قد دافع عن ألوان تورينو الإيطالي قبل أن يفسخ عقده مطلع فبراير الحالي بالتراضي بين الطرفين، منهياً مشواراً امتد لموسمين مع النادي الإيطالي الذي قدم معه مستويات جيدة قبل فسخ العقد.



ويسعى «الإمبراطور» من خلال التعاقد مع المدافع المغربي الدولي إلى تدعيم خط الدفاع قبل مواجهة النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتعويض النقص الذي يعاني منه الفريق بغياب سفيان بوفتيني بداعي الإيقاف في مباراة الفريق الآسيوية، والبرازيلي إدريلسون سيلفا، بسبب الإصابة التي ينتظر إن يغيب على إثرها حتى نهاية مارس المقبل.

وبحسب المصادر، فإن الوصل أكمل اتفاقه مع اللاعب بعد منافسة مع عدد من الأندية التي سعت لكسب توقيعه، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.