كريستيانو رونالدو يشتري «ربع ناد إسباني»



أعلنت شركة استشارية تمثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي لكرة القدم، الخميس أنه اشترى حصة في نادي ألميريا الإسباني، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.



وقالت مجموعة «برونسويك جروب» في بيان إن كريستيانو رونالدو اشترى حصة بنسبة 25 % في النادي.



وقال رونالدو في بيان: «كان حلمي منذ وقت طويل أن أسهم في كرة القدم، خارج الملعب. نادي ألميريا هو نادٍ إسباني ذو أسس قوية وإمكانات واضحة للنمو».



ووفقاً لمجموعة «برونسويك جروب» اشترى رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، حصته في ألميريا من خلال شركته الفرعية «سي أر 7 للاستثمار».

ولم يتم الإفصاح عن التفاصيل المادية. ويحتل ألميريا حالياً المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا.