«البريمرليغ» يتحدى الدوريات الأوروبية برقم قياسي جديد



كشف تقرير جديد صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» ، حققت زيادة في عائدات البث التلفزيوني، تكاد تساوي إجمالي ما حققته بقية أندية كرة القدم الأوروبية بين عامي 2014 و2024.



واستفادت الأندية الإنجليزية من زيادة 5. 1 مليار يورو (77. 1 مليار دولار) خلال العقد الماضي.



خلال نفس الفترة، بلغ مجموع الزيادة في عائدات البث التلفزيوني للأندية الـ 53 دورياً الأوروبيين الآخرين 6. 1 مليار يورو، ما يبرز هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز المالية.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن إنجلترا قدمت خمسة أندية من أصل ثمانية أندية تأهلت مباشرة لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأصبح نيوكاسل هو سادس فريق إنجليزي يتأهل لدور الـ 16، بعد فوزه على كاراباج بنتيجة 9 - 3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور المؤهل لدور الـ 16.



وردت هذه البيانات في تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعنوان «المالية والاستثمار للأندية الأوروبية»، والذي نُشر صباح يوم الخميس.



كما أظهر التقرير تفاوتاً كبيراً في نمو الإيرادات الإجمالية عبر أوروبا. ففي حين زادت إيرادات أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الإجمالية بمقدار 5. 3 مليارات يورو، ونمت إيرادات أندية الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى الأخرى في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بمقدار 9. 5 مليارات يورو، شهدت الأندية الأوروبية الـ 649 الأخرى نمواً بلغ 5. 3 مليارات يورو فقط مجتمعة.



كما برزت القوة المالية لدوري الدوري الإنجليزي الممتاز في أرقام صافي الإنفاق على الانتقالات.



واستعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الملاحظات المدققة للقوائم المالية للأندية من 2021 إلى 2025، شاملة تأثير جميع أنشطة الانتقالات خلال السنوات الخمس، بما في ذلك الأرباح من عمليات البيع، والاستهلاك الناتج عن الانتقالات السابقة، والانخفاض في قيمة الأصول، وغيرها.



وبناءً على ذلك، وجد التقرير أن تأثير تكاليف الانتقالات كان الأكبر على مانشستر يونايتد، حيث بلغ صافي الإنفاق على الانتقالات 794 مليون يورو، متقدماً على تشيلسي، الذي بلغ 754 مليون يورو، وأرسنال الذي بلغ 675 مليون يورو.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي إيرادات الأندية الأوروبية من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 30 مليار يورو، لأول مرة في عام 2025. وكانت الإيرادات قد تجاوزت 20 مليار يورو في 2017، و10 مليارات يورو في 2007.