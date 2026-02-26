سجدة روديغير وغولر تخطف الأضواء في سانتياغو برنابيو



خطفت لقطة إنسانية وإيمانية الأضواء من أهداف ريال مدريد وفوزه على بنفيكا، بطلها الثنائي أنطونيو روديغير، والموهبة التركية أردا غولر، فمع صافرة النهاية التي أعلنت تفوق الفريق الملكي وتأهله الأوروبي، توجه روديغير نحو غولر، طالباً منه مشاركته (سجدة الشكر) على أرضية الملعب أمام آلاف الجماهير في مدرجات سانتياغو برنابيو، في رسالة تعكس الروح المعنوية العالية والترابط الوثيق بين اللاعبين



ويصف الكثيرون روديغير، بالأخ الأكبر لغولر، إذ إنه ظل الداعم الأول للنجم التركي منذ وصوله إلى مدريد، وبحسب تقاير إعلامية يحرص الدولي الألماني دائماً على توجيه غولر ومساعدته على التأقلم، وغالباً ما يظهران معاً في لقطات تعبر عن هويتهما المشتركة، مثل رفع إصبع السبابة عقب الانتصارات.



وبعد المباراة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة للاحتفاء بهذه اللقطة، حيث تصدرت صور السجدة التريند، وتبارى المشجعون والنقاد في وصف المشهد بأنه أجمل احتفال في الموسم، معتبرين أن هذه الروح الأسرية والانسجام التام بين الحرس القديم والمواهب الصاعدة هي الخلطة السرية التي تمنح ريال مدريد تفوقه الدائم في المحافل الكبرى وقدرته على تجاوز الضغوط.