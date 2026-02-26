خزانة صلاح الذهبية تشعل «السوشيال ميديا»



أشعل النجم المجري ميلوس كيركيز، مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، بعدما منح الجماهير لمحة نادرة من داخل منزل أسطورة ليفربول وتحديداً خزانة جوائز «الملك المصري» محمد صلاح.



وأكدت صحيفة «ذا صن»، أن صورة واحدة على إنستغرام كانت كافية لتدخل عشاق «الريدز» في حالة من الذهول، وأن خزانة متلألئة تعج بالكؤوس والميداليات والدروع الفردية، مشهد يلخص سنوات من الهيمنة، ويحكي قصة مجد لم يكتب بالحبر، بل بالأهداف.



ووسط أسبوع خالٍ من المباريات، منح مدرب ليفربول، آرني سلوت، لاعبيه قسطاً من الراحة قبل مواجهة وست هام المرتقبة على ملعب أنفيلد، واستغل كيركيز الرحلة إلى لندن ليلتقط صورة من داخل منزل صلاح في ميرسيسايد، حيث يعيش النجم المصري مع عائلته بعيداً عن صخب الملاعب.



ولكن ما لفت الأنظار لم يكن الديكور، بل التاريخ المصطف خلف الزجاج، وأحد المشجعين علق: «أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز»، وآخر كتب: «الطالب والمعلم».

وتأتي الصورة في موسم شهد بعض الجدل حول مستوى صلاح، خاصة بعد فوز ليفربول الصعب بهدف دون مقابل على نوتنغهام فورست، ولكن خزانة الجوائز بدت وكأنها رسالة صامتة بأن الأساطير لا تقاس بمباراة، بل بمسيرة.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن رصيد صلاح يتحدث عنه، ويتضمن لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب رف كامل من الجوائز الفردية، وأكدت أن كل ذلك جعله أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ النادي.