تعادل «خاسر» للوصل وشباب الأهلي في قمة مثيرة بالدوري

تعادل الوصل وضيفه شباب الأهلي 1-1، مساء اليوم، في مباراة الفريقين بالجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تميزت بالقوة والإثارة خصوصاً في الشوط الثاني، الذي شهد تقدم الوصل بهدف أحرزه سيرجيو بيريرا «ق 48»، فيما عادل لشباب الأهلي سعيد عزت الله «ق 72»، وتعتبر النتيجة غير مرضية للطرفين خصوصاً للفرسان، الذي أوقف التعادل سلسلة انتصاراته في 10 مباريات سبقت اللقاء، بالنتيجة رفع الوصل رصيده إلى 30 نقطة مجدداً تمسكه بالمركز الرابع، وشباب الأهلي برصيد 42 في الصدارة «مؤقتاً».



وبدأ الشوط الأول بقوة من الفريقين بحثاً عن هدف مبكر، وسط هجمات متبادلة وتنظيم دفاعي جيد من الجانبين، وكان شباب الأهلي الأكثر خطورة، وهدد مرمى خالد الساني، الذي دافع عن عرينه بثبات، وأبعد هدفين محققين، الأول من تسديدة برنو ليموس، والثاني من انفراد تام للاعب كارتابيا، كما أظهر حمد المقبالي حارس شباب الأهلي ردة فعل رائعة أمام رأسية سفيان بوفتيني، وأبعد الكرة بصعوبة عن الشباك.



واستهل الوصل الشوط الثاني بهدف حمل توقيع سيرجيو بيريرا في الدقيقة 48، بعد أن راوغ أحد المدافعين ووضع الكرة بدقة في سقف المرمى، مسجلاً أحد أجمل أهداف المنافسة، وبعد الهدف نشط شباب الأهلي، وشن هجوماً مكثفاً حتى أدرك التعادل بهدف سعيد عزت الله في الدقيقة 72.

وشهد الجزء الأخير من اللقاء حماساً كبيراً ورغبة واضحة من كل فريق في خطف هدف الفوز، مع أفضلية نسبية لشباب الأهلي الذي اندفع بكثافة، لكن الوصل أيضاً حاول حتى صافرة النهاية دون جدوى في التعديل، لتنتهي المواجهة بتعادل خاسر للطرفين.