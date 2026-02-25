لاعب إنتر يحمل ليفربول مسؤول خروج فريقه أمام بودو في دوري الأبطال



اعترف نيكولو باريلا، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، بأن فريق بودو- جليمت النرويجي «استحق التأهل» لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مشيراً إلى أن هدف ناديه الحالي هو التتويج بلقب الدوري الإيطالي «مثلما كان عليه الحال منذ البداية».





كان إنتر أفضل ممثل لإيطاليا بالمسابقات القارية خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في المواسم الثلاثة الماضية تحت قيادة سيموني إنزاجي، مدرب الفريق السابق.





ولم يخرج إنتر مبكراً من دوري الأبطال بهذا الشكل منذ فشل أنطونيو كونتي في تجاوز دور المجموعات في موسم 2020 - 2021، لكن حينها حصل الفريق على فرصة المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي، فيما أصبحت هذه هي نهاية مشوار الفريق الإيطالي على صعيد المنافسات القارية هذا الموسم.





وشدد باريلا بالقول: «هناك خيبة أمل لأننا لم نخفِ أبداً رغبتنا في المنافسة على كل بطولة. لقد حاولنا، لكنهم قدموا أداء أفضل، هذا هو الفرق عندما لا تتأهل بفارق نقطة واحدة بسبب ركلة جزاء احتسبت في الدقيقة 90. لولاها، لكنا تجنبنا مباراتين ورحلة إلى النرويج، لكن هذه هي النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا».





كان باريلا يشير إلى الإخفاق في إنهاء الفريق مرحلة الدوري بالمسابقة ضمن المراكز الثمانية الأولى بعد ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبت لليفربول الإنجليزي إثر شدة خفيفة من أليساندرو باستوني، خلال لقاء الناديين بإيطاليا.





ويتعين على إنتر الآن تركيز كل جهوده على الدوري الإيطالي، حيث يتصدر الترتيب حاليا بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، كما يستعد أيضاً لقبل نهائي كأس إيطاليا ضد كومو.





وأوضح باريلا: «كانت غايتنا هي الفوز باللقب في جميع البطولات، وهو ما دأبنا عليه بشكل شبه دائم لسنوات».





واختتم لاعب إنتر تصريحاته قائلاً: «بطبيعة الحال، هدفنا هو الفوز بالدوري المحلي، وهذا ما كنا نسعى إليه منذ بداية الموسم».