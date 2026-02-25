الشائعات تشعل صيف الانتقالات الأوروبية مبكراً



قبل أن يسدل الستار على موسم القارة العجوز، بدأت رياح انتقالات صيف 2026، تعصف بكبرى العواصم الكروية، حاملة معها شائعات قد تتحول إلى زلازل تهز عروش الأندية، فيما يبدو أن «الميركاتو الصيفي»، سيكون أكثر سخونة من أي وقت مضى، بفعل صفقات محتملة، ونجوم يلوحون بالرحيل، وأندية تستعد لإعادة رسم خريطة القوى في أوروبا.



وفي الواجهة يقف مانشستر يونايتد، الذي يعيش موسماً متقلباً يدفعه للتفكير في قرارات جريئة، والنادي بات منفتحاً على بيع قائده برونو فرنانديز لتمويل إعادة بناء خط الوسط، وسط اهتمام خليجي متصاعد، فيما يتحرك كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، لإبقاء النجم البرتغالي تحت أضواء القارة.



وعلى خطٍ موازٍ، يبرز اسم ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل يونايتد، كهدف أول لـ«الشياطين الحمر»، في صفقة قد تشعل صراعاً مع أرسنال الطامح للدخول بقوة على الخط.



أما في ألمانيا، فيخضع فيليكس نميشا، نجم بوروسيا دورتموند، لمراقبة دقيقة، مع تنافس شرس بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، وفي الخلفية، يراقب أستون فيلا وليفربول موهبة توتنهام الصاعدة لوكاس بيرغفال، على أمل إغرائه بورقة دوري الأبطال.



وفي إسبانياً، تعثر أرسنال في سباق ضم جوليان ألفاريز مقابل 120 مليون يورو، قبل أن يتحول إلى فيكتور جيوكيريس، في المقابل، يدرس برشلونة تفعيل بند شراء ماركوس راشفورد نهائياً من مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون يورو، تمهيداً لإعادة بيعه وتحقيق عائد مالي.



وحرب الحراس لا تقل اشتعالاً، إذ يخطط نوتنغهام فورست لضم حارس أولمبياكوس الشاب كونستانتينوس تزولاكيس بعرض يبلغ 20 مليون يورو، وسط اهتمام من أندية كبرى مثل يوفنتوس ونابولي وروما وغلطة سراي، بينما يضع تشيلسي عينه على حارس برايتون بارت فيربورغن.



ولكن شائعة الصفقة الأكبر قد تحدث في مانشستر، إذ أبلغ إيرلينغ هالاند مدربه بيب غوارديولا أنه سيرحل عن مانشستر سيتي في حال مغادرة الأخير، ما يضع بطل إنجلترا أمام معادلة معقدة قبل انطلاق الصيف.



وفي البرازيل، يقترب ليفربول من حسم صفقة جناح بالميراس آلان مقابل 35 مليون يورو، بينما تتزاحم أندية عدة لضم مهاجم تشيلسي نيكولاس جاكسون، أما ريال مدريد، فيراقب عن كثب وضعي أنطونيو روديجر وديفيد ألابا، لضمان استقرار دفاعه، في وقت يسابق فيه برشلونة الزمن لحماية مواهبه الشابة بعقود محصنة.



ورغم أن صيف 2026 لا يزال على الورق، ولكن نيرانه اشتعلت مبكراً، وقد لا ينجو نادٍ من لهيب مفاجآته.