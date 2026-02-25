مبابي يغيب عن ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري الأبطال

أ ف ب

يغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي المصاب في ركبته اليسرى عن تشكيلة فريقه ريال مدريد الإسباني أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، ويعاني هداف الدوري الإسباني ودوري الأبطال الحالي منذ أسابيع عدة من تمزق في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.



وعلى الرغم من أوجاعه واصل قائد المنتخب الفرنسي خوض المباريات، لكنه بات مجبراً على الغياب عن مباراة الإياب، وفق المعلومات التي ذكرتها صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكان ريال فاز ذهاباً خارج أرضه على بنفيكا 1-0 الأسبوع الماضي في لقاء توقف لعشر دقائق بعد اتهام البرازيلي فينيسيوس جونيور للاعب بنفيكا الأرجنتيني جانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية له. ورأى مدرب النادي الملكي ألفارو أربيلوا في وقت سابق أن فينيسيوس سيظهر أفضل ما لديه في سانتياغو برنابيو.



ويتصدر مبابي قائمة هدافي المسابقة القارية المرموقة هذا الموسم بـ 13 هدفاً، ذلك على الرغم من معاناته من أوجاع في الركبة اليسرى منذ ما قبل عطلة عيد الميلاد.

وبدا المهاجم الفرنسي غير قادر على التحرك براحة تامة خلال المباراة الأخيرة، التي خسرها فريقه أمام أوساسونا 1-2 في الدوري الإسباني، السبت.