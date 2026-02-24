حكيمي: أنتظر محاكمتي لأنها ستكشف الحقيقة

أكد المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، أنه ينتظر محاكمته بهدوء، على خلفية اتهامات بالاعتداء على شابة تعود إلى فبراير 2023، مشدداً على ثقته في أن الإجراءات القضائية ستكشف الحقيقة كاملة.

وكتب حكيمي في تدوينة نشرها، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»:

«اليوم، يكفي توجيه اتهام خطير لبدء محاكمة، رغم أنني أنفيه تماماً، وأن كل الأدلة تشير إلى عدم صحته، هذا الظلم لا يمس الأبرياء فقط، بل يسيء أيضاً إلى القضايا الحقيقية، أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، لأنها ستتيح انكشاف الحقيقة علناً».

وبحسب موقع «آر إم سي سبورت»، قررت المحكمة إحالة حكيمي إلى المحاكمة بعد شكوى تقدمت بها شابة أفادت بتعرضها لاعتداء داخل منزل اللاعب، عقب تعرفها عليه عبر منصة «إنستغرام»، وقد اتخذ قاضي التحقيق قرار إحالة الملف إلى القضاء للفصل فيه.

من جهتها، أكدت محامية اللاعب، فاني كولين، أن الشاكية رفضت الخضوع لأي فحوص طبية أو تحاليل «دي إن إيه»، كما امتنعت عن تسليم هاتفها أو الكشف عن هوية شاهد رئيسي، وأشارت إلى أن تقييمين نفسيين متتاليين أظهرا غياب الوضوح في رواية الوقائع المزعومة، إضافة إلى عدم تسجيل أي مؤشرات نفسية لاحقة للحادثة، مؤكدة أن فريق الدفاع «مصمم ومتحفز» لخوض المحاكمة من أجل إثبات الحقيقة.

وفي سبتمبر الماضي، صرح حكيمي في برنامج «كليك» على قناة «كانال+» بأنه «لم يقم بأي تصرف مخالف ولن يفعل ذلك أبداً»، واصفاً الاتهام بأنه غير صحيح، كما تحدث عن تعرض بعض اللاعبين المحترفين أحياناً لمحاولات ضغط أو ابتزاز، وهو ما رفضته محامية الشاكية، راشيل فلور باردو، مؤكدة أن التحقيقات، بحسب قولها، دعمت رواية موكلتها، ورافضة أي حديث عن وجود ابتزاز.

وتعد محاكمة أشرف حكيمي، المتوقع انعقادها خلال الأشهر المقبلة، محطة قضائية حاسمة في قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.