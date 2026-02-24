دافيرزا يتولى تدريب تورينو خلفاً لباروني

أعلن نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم إقالة مدرب الفريق ماركو باروني، وقرر تعيين روبرتو دافيرزا خلفاً له.

وجاءت إقالة باروني بعد خسارة تورينو أمام جنوه بثلاثية نظيفة، أول من أمس الأحد، لتكون المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها الفريق في تحقيق الفوز بمختلف البطولات. ولعب تورينو الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين.

ويحتل تورينو المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المهددة بالهبوط.

وذكر النادي في بيان أن الإيطالي روبرتو دافيرزا «50 عاماً»، المولود في شتوتغارت بألمانيا، وقع عقداً يمتد حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

وكان دافيرزا، وهو لاعب خط وسط سابق، قد تولى تدريب أندية إمبولي، وليتشي، وسامبدوريا، وبارما، وفيرتوس لانشيانو.