أرقام يامال تعيد تعريف دور الجناح في كرة القدم الحديثة

أكدت الإحصائيات والأرقام أن لامين يامال نجم برشلونة، أصبح عنصرًا محوريًا في منظومة اللعب مع ناديه، مع حجم مشاركة يتجاوز المعتاد في هذا المركز ويضعه في صدارة اللاعبين الأكثر تأثيرًا على مستوى أوروبا.

وكشفت بيانات صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن تسجيل يامال معدلًا يزيد على 100 مشاركة في المباراة الواحدة، بواقع 100.52 تدخلًا كل 90 دقيقة، عند احتساب المواجهات الثنائية، والتمريرات، والعرضيات، واستخلاص الكرات، والمراوغات، والتسديدات، ليصبح اللاعب الوحيد الذي كسر هذا الحاجز بين لاعبي الصف الأول في القارة.

ووضعت المقارنة الرقمية يامال في موقع متقدم أمام أسماء لها ثقلها، إذ سجل مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ 91.53 مشاركة، وخفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان 88.43، في حين تقل أرقام المهاجمين التقليديين بصورة واضحة، مثل هالاند الذي يبلغ متوسطه 26.7 لمسة فقط، وكيليان مبابي بـ59.4 مشاركة.

وأظهرت الأرقام اختلاف الدور الذي يؤديه لاعبو الأطراف في كرة القدم الحديثة، حيث يشارك الجناح بصورة مباشرة في بناء اللعب وصناعة الإيقاع الهجومي، مقارنة بالمهاجم الصريح الذي يتركز دوره داخل منطقة الجزاء، وهو ما يفسر الفارق الكبير في معدلات المشاركة بين يامال وأسماء هجومية ثقيلة.

وأظهرت المساهمات التهديفية ليامال توازنًا كبيرًا، بمتوسط 0.90 هدف أو تمريرة حاسمة كل 90 دقيقة، ورغم تفوق بعض اللاعبين عليه في هذا الجانب المباشر، مثل هالاند، ومبابي، وهاري كين، فإن أرقامه تظل مرتفعة قياسًا بعمره وطبيعة دوره داخل الملعب.

وتقدمت مكانة يامال بصورة أكبر عند حصر المقارنة في فئة اللاعبين تحت 23 عامًا، حيث يتصدر القائمة من حيث حجم المشاركة، متفوقًا على جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي، ومتفوقًا كذلك في التأثير العام على مجريات اللعب.