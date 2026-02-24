ماستانتونو في مواجهة نفوذ مبابي داخل ريال مدريد

فتح غياب الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو عن المشاركة في ثلاث مباريات متتالية مع ريال مدريد باب الحديث حول أسباب ابتعاده المفاجئ عن التشكيلة، خاصة بعد لقطة جمعته بالفرنسي كيليان مبابي في مواجهة فالنسيا، حين فضل التسديد بدل التمرير لزميله، لتتحول الواقعة إلى نقطة ربط رئيسية في قراءة وضع اللاعب داخل الفريق.

ويعود أصل القصة إلى الصفقة التي أبرمها ريال مدريد بضم ماستانتونو قادمًا من ريفر بليت مقابل 45 مليون يورو، وسط توقعات بأن يشكل إضافة مستقبلية للمشروع الرياضي في سانتياغو برنابيو، قبل أن يتراجع حضوره تدريجيًا مع تصاعد الضغوط وصراع المنافسة داخل غرفة الملابس.

ورصد المتابعون أن ماستانتونو جلس طويلًا على مقاعد البدلاء بعد واقعة فالنسيا، وهو ما غذى فرضية وجود توتر غير معلن داخل الملعب، خاصة بعد عتاب مبابي الواضح له عقب إهدار الفرصة، لتبدأ تفسيرات تربط بين اللقطة وتقلص دقائق اللاعب في المباريات التي تلتها.

وطرح في المقابل تفسير آخر أقل حدة، يتمثل في الحالة البدنية للاعب ومعاناته من آلام في منطقة العانة، وهي إصابة تتطلب تعاملًا حذرًا في الأحمال التدريبية، دفع الجهاز الفني إلى إعداد برنامج خاص لزيادة الكتلة العضلية وتحسين الجاهزية، بما يفسر التريث في إشراكه خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مقربون من النادي أن المدرب ألفارو أربيلوا يتعامل مع الملف من زاوية فنية بحتة، مفضلًا الاعتماد على لاعبين أكثر جاهزية في مباريات تتسم بإيقاع مرتفع، وهو ما ظهر في اختياراته خلال مواجهات أوساسونا وغيرها، حيث لجأ إلى أسماء أخرى دون الدفع باللاعب الأرجنتيني.

وارتبط اسم مبابي بهذه القصة بحكم دوره الأساسي داخل الفريق، خاصة مع اعتماده كأحد العناصر الهجومية الرئيسية، وهو ما يجعل أي لقطة تجمعه بزميل محل قراءة إعلامية كبيرة، مع التأكيد على أن قرارات المشاركة والتشكيل تظل مسؤولية الجهاز الفني وحده.

وعكست الأرقام محدودية مشاركة ماستانتونو خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما اكتفى بدقائق قليلة، ليجد نفسه أمام اختبار مبكر في مشواره الأوروبي داخل فريق لا يمنح وقتًا طويلًا للتدرج، ويضع اللاعبين الشبان أمام منافسة مباشرة مع عناصر أكثر خبرة.

وتداول في الأوساط الأرجنتينية نقاش حول مستقبل اللاعب، مع طرح خيار الإعارة لموسم واحد كحل يمنحه استمرارية ودقائق لعب، دون أن يفهم ذلك كتنازل عن الرهان عليه، بل كخطوة لإعادة البناء الذهني والبدني بعيدًا عن ضغط النتائج في مدريد.