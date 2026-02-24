عادة يومية يتوقف عنها لامين يامال في رمضان

كشف بيدري، لاعب برشلونة، عن تغيير طرأ على روتين زميله لامين يامال خلال شهر رمضان، بعد توقفه عن ممارسة عادة اعتاد عليها داخل غرفة خلع الملابس.

وأوضح بيدري، في تصريحات نقلتها صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن لامين يامال يفضل عادة الاستماع إلى الموسيقى وتشغيل الدي جي داخل غرفة الملابس، لكنه يتوقف عن ذلك خلال شهر رمضان فقط، على سبيل الاستثناء.

يأتي ذلك ضمن التزام اللاعب الشاب بالصيام، حيث يعد يامال من اللاعبين المسلمين الذين يحرصون على صيام الشهر الكريم، وهو ما يدفع الجهاز الطبي في برشلونة لوضع برنامج خاص يتناسب مع متطلبات المباريات والتدريبات.

ويعتمد النادي الكتالوني على خطة غذائية ورياضية معدة خصيصًا لتهيئة يامال خلال فترة الصيام، بما يضمن الحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية مع استمرار مشاركته في المنافسات الرسمية.

ويخوض يامال مباريات شهر رمضان وهو صائم، وبدأ ظهوره خلال الشهر بمواجهة ليفانتي في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

الجدير بالذكر أن برشلونة التقى بليفانتي الأحد الماضي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني، وهي النتيجة التي أعادت الفريق إلى صدارة جدول الترتيب.