الأندية تطرق باب الوصل من أجله.. والرد دائماً: «سيلفا ليس للبيع»



تلقى الوصل عدداً من العروض للتعاقد مع البرازيلي أدريلسون سيلفا، مدافع الفريق، بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ انضمامه خلال فترة التعاقدات الصيفية الماضية، في ثاني تجاربه بقميص الإمبراطور.

وكان سيلفا قد دافع عن شعار الوصل موسم 2021 ـ 2022 على سبيل الإعارة قادماً حينها من سبورت ريسيفي، قبل أن يعود هذا الموسم للمرة الثانية من ليون الفرنسي، ليستعيد ذكرياته الجيدة ويؤكد قيمته الفنية بسرعة، حيث فرض نفسه أحد أبرز نجوم الفريق في الموسم.



وبحسب الأنباء المتداولة، فإن عدة أندية طرقت باب الوصل طلباً لخدماته، إلا أن الرد جاء حاسماً: «سيلفا ليس للبيع»، في إشارة واضحة إلى تمسك الإدارة به، بعدما بات من أنجح صفقات الموسم على مستوى «دورينا».

وأسهم سيلفا في العديد من النتائج الإيجابية، وأحرز 3 أهداف في الدوري ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق بالتساوي مع عناصر هجومية بارزة، كما لعب دوراً محورياً في بلوغ الفريق ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد تألقه أمام الزوراء العراقي وتسجيله هدفين حاسمين.



ورغم سعادة جماهير الوصل باستمرار سيلفا ورفض العروض المادية العالية التي وصلت الإدارة، لكنها حزينة أيضاً بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة البطائح الأخير، وسط توقعات بغيابه عن المباريات المقبلة، ومن بينها مواجهتا النصر في ربع النهائي الآسيوي، ما يترك فراغاً كبيراً في صفوف الفريق.