أندية غرب آسيا تحافظ على الصدارة في تصنيف منتصف الموسم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، تصنيف منتصف الموسم لمسابقات أندية الرجال.

وأكد الاتحاد القاري في بيان له أن أندية غرب آسيا، التي أنهت تصنيف موسم 2024-2025 في الصدارة، استطاعت الحفاظ على مكانتها في التحديث الأخير، وذلك من خلال نتائج دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي للموسم الحالي.

وتصدرت أندية السعودية التصنيف، تلتها أندية اليابان، ثم جمهورية كوريا، فالإمارات على الترتيب.

وحلت أندية إيران في المركز الخامس، متقدمة على أندية قطر التي تراجعت إلى المركز السادس، في حين سجلت أندية إندونيسيا أكبر قفزة بين جميع الاتحادات الوطنية، بعدما تقدمت سبعة مراكز من المركز الـ25 إلى المركز الـ18.

وعقب تأهلها إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، ارتفع رصيد أندية الإمارات إلى 74.253 نقطة، حيث تأهل ناديا الوحدة وشباب الأهلي.

واستطاعت أندية السعودية جمع 122.195 نقطة، تلتها أندية اليابان بـ108.952 نقطة، فيما جمعت أندية جمهورية كوريا 85.584 نقطة.