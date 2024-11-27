شراكة بين «المحترفين» وقطارات الاتحاد لمسابقات موسم 2024/ 2025

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية وشركة «قطارات الاتحاد»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، عن توقيع اتفاقية شراكة، تصبح بموجبها قطارات الاتحاد شريكاً رسمياً لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي الحالي 2024/ 2025.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مركز الفاية الرئيسي للتشغيل والصيانة التابع لقطارات الاتحاد، بحضور كل من عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية رابطة المحترفين 2030-2020، الساعية لجلب شراكات ناجحة تحقق عوائد تجارية لمسابقاتها والأندية المحترفة، وترسيخ مفاهيم الاهتمام بالصحة، والتشجيع على الالتزام بالسلوك الرياضي كأسلوب حياة، وتتماشى الشراكة مع التزام قطارات الاتحاد، التي تعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتنمية الاجتماعية المستدامة ودعم المجتمع المحلي بكافة فئاته.

على جانب آخر، عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين اجتماعه الدوري السادس في الموسم الرياضي الحالي، أمس، بمقر الرابطة في أبوظبي، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومديري الإدارات في الرابطة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير الحضور الجماهيري في مسابقات المحترفين، في إطار حرص الرابطة على جذب الجماهير للمدرجات، وتوفير كافة التسهيلات.