كواليس القطيعة.. لابورتا يكشف موقفًا محرجًا جمعه بميسي

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق، عن تفاصيل دقيقة في علاقته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن الروابط التي جمعتهما لسنوات لم تعد قائمة، وذلك خلال حديثه عن كواليس مرحلة رحيل ميسي عن برشلونة.

وأوضح لابورتا، في مقابلة مع راديو كتالونيا، أن قرار عدم تجديد عقد ميسي كان الأصعب في مسيرته الإدارية، لكنه جاء لحماية النادي، مؤكدًا أن اتفاقية «CVC» كانت تعني حصول برشلونة على أموال فورية مقابل التنازل عن جزء من عائداته التلفزيونية والتجارية لسنوات طويلة، وهو ما رفضه النادي حتى لا يفقد السيطرة على موارده المستقبلية.

وأضاف رئيس برشلونة السابق أن المطالب المالية الخاصة بتجديد عقد ميسي لم تكن ممكنة في ذلك التوقيت، مشيرًا إلى أن النادي مر بلحظات مشابهة عند رحيل أسماء كبيرة أخرى، دون وجود بدائل واقعية تسمح باتخاذ قرار مختلف.

واعترف لابورتا بحدوث موقف شخصي ترك أثرًا واضحًا في العلاقة، موضحًا أنه التقى ميسي في إحدى حفلات الكرة الذهبية وتقدم لإلقاء التحية عليه، إلا أن اللاعب فضل عدم المصافحة في تلك اللحظة، وهو ما جعله يدرك أن العلاقة لم تعد كما كانت.

وأشار لابورتا إلى وجود محاولات لاحقة لتقريب وجهات النظر، معربًا عن أمله في تحسن العلاقة مستقبلًا، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن ميسي سيبقى أحد أعمدة تاريخ برشلونة بغض النظر عن أي خلافات.

وتطرق لابورتا إلى الأنباء المتعلقة بزيارة ميسي غير المعلنة لملعب كامب نو، موضحًا أنه كان على علم بوجود اللاعب في المدينة مع المنتخب الأرجنتيني، لكنه لم يكن على دراية بزيارته للملعب، مؤكدًا أن أبواب الاستاد يجب أن تظل مفتوحة أمامه في أي وقت.

وكشف لابورتا عن خطط مستقبلية لتكريم ميسي، تتضمن إقامة حفل كبير بعد الانتهاء من أعمال تطوير الملعب، إلى جانب تشييد تمثال له داخل كامب نو، على غرار ما تم مع الراحل يوهان كرويف.

واختتم لابورتا حديثه بالتأكيد على أن مصلحة برشلونة تظل دائمًا فوق الأفراد، مع الحفاظ على تقدير خاص للاعبين الذين صنعوا تاريخ النادي وتركوا بصمة لا يمكن تجاهلها.

الجدير بالذكر أن لابورتا تقدم باستقالته من رئاسة نادي برشلونة خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لخوض انتخابات مجلس الإدارة المقررة خلال شهر مارس المقبل، حيث تدار المرحلة الانتقالية حاليًا عبر مجلس مؤقت.