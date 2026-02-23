إساءات عنصرية تطال أربعة لاعبين في الدوري الإنجليزي

أدان نشطاء مكافحة التمييز ما وصفوه بـ«مطلع أسبوع مروع» في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن تعرض أربعة لاعبين لإساءات عنصرية عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عقب المباريات.

شارك مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا ولاعب وسط بيرنلي حنبعل المجبري صورًا للرسائل العنصرية التي وصلتهما بشكل خاص عبر «إنستغرام» بعد مباراة فريقيهما في ستامفورد بريدج يوم السبت، والتي انتهت بالتعادل 1 / 1.

وقام مهاجم وولفرهامبتون تولو أروكوداري بعرض الرسائل ذات الطابع العنصري التي تلقاها عبر «إنستغرام» بعد الخسارة 0 / 1 أمام كريستال بالاس، أمس الأحد، والتي تصدى خلالها الحارس لضربة جزاء قام بتسديدها.

وذكر نادي سندرلاند أن روماين موندل، جناح الفريق، تعرض أيضًا لـ«إساءات عنصرية بغيضة عبر الإنترنت» بعد مشاركته كبديل في الخسارة 1 / 3 على أرضه أمام فولهام.

وكررت منظمة «كيك إيت أوت»، وهي جمعية خيرية بريطانية لمكافحة التمييز، دعوتها للمنصات الرقمية للقيام بالمزيد لمعالجة هذه المشكلة.

وذكرت المنظمة: «كان مطلع أسبوع مروع بعد أن أبلغ أربعة لاعبين عن الإساءات العنصرية التي تلقوها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الحقيقة المحزنة هي أننا نعلم أن هذا يحدث بشكل منتظم».

وأضافت: «رسالتهم واضحة وصريحة: يجب اتخاذ الإجراءات. لا يمكن توقع أن يتحمل اللاعبون هذا السلوك، ولا ينبغي لأي شخص آخر أن يتحمله أيضًا».

وأدانت رابطة الدوري الإنجليزي تعرض اللاعبين للإساءة.

وذكرت الرابطة: «هناك عواقب وخيمة لأي شخص يثبت تورطه في التمييز، وسنوفر دعمنا الكامل خلال التحقيقات. كرة القدم للجميع، ولا مكان للعنصرية فيها».