طبق شائع في غينيا الاستوائية يفضله لامين يامال في رمضان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اعتماد لامين يامال، نجم برشلونة، على وجبة محددة خلال شهر رمضان، ضمن نظام غذائي معد بعناية يتناسب مع خوض المباريات قبل موعد الإفطار.

وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن يامال يفضل تناول طبق الأرز مع الدجاج المغمس بالفول السوداني، وهي وجبة منتشرة في غينيا الاستوائية، بلد أصول والدته، وتدرج ضمن خطته الغذائية خلال الشهر الكريم.

ويعتمد اللاعب الشاب على هذه الوجبة قبل المباريات التي يشارك فيها صائمًا، نظرًا لملاءمتها من حيث الطاقة وسهولة الهضم، خاصة مع ضغط المباريات وتكرارها في توقيتات تسبق أذان المغرب.

ويضع برشلونة برنامجًا غذائيًا خاصًا ليامال خلال رمضان، بهدف تقليل تأثير الصيام على الجاهزية البدنية، في ظل ارتباط الفريق بعدة مواجهات تقام قبل الإفطار خلال هذه الفترة.

ويخوض يامال أربع مباريات متتالية خلال شهر رمضان وهو صائم قبل أذان المغرب، بدأها بمواجهة ليفانتي، التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف دون رد واستعادة صدارة الدوري.

وساهم نجم برشلونة في تلك المباراة بصناعة الهدف الثالث، الذي سجله فيرمين لوبيز بتسديدة قوية، مؤكدًا حضوره المؤثر رغم الصيام.

ويستعد برشلونة لمواصلة مشواره خلال الشهر الكريم باستضافة فياريال في الجولة المقبلة، قبل التوجه إلى ملعب سان ماميس لمواجهة أتلتيك بلباو، ثم استقبال إشبيلية على ملعب كامب نو.