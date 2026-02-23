قبل انتخابات برشلونة.. لابورتا يطبخ ويكنس في «كامب نو» (فيديو)

ظهر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق، في مدرجات كامب نو عقب فوز الفريق الكتالوني على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، حيث شارك إحدى موظفات النادي في تنظيف أرضية المدرجات بعد نهاية اللقاء، في لقطة سبقت الاستحقاق الانتخابي المرتقب داخل النادي.

وجاء هذا الظهور بعد أيام من تقدم لابورتا باستقالته من رئاسة برشلونة، تمهيدًا لخوض انتخابات مجلس الإدارة المقررة في مارس المقبل، حيث تدار المرحلة الانتقالية عبر مجلس مؤقت برئاسة رافائيل يوستي وعضوية عدد من مسؤولي النادي.

ولقى التصرف تفاعلًا واسعًا من جماهير برشلونة، التي استقبلت لابورتا بالتصفيق والتقطت مقاطع مصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر الفيديو على حسابه في منصة إكس.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن لابورتا حضر المباراة بصفته عضوًا في النادي، ضمن تحركات مرتبطة بحملته الانتخابية، استعدادًا لموعد الانتخابات المقرر في 15 مارس.

وظهر لابورتا كذلك قبل انطلاق المباراة وهو يشارك في إعداد وجبة المعكرونة داخل أحد مطاعم الملعب للحاضرين، في خطوة حظيت باستحسان قطاع من المشجعين.

وتتواصل في الوقت نفسه التحضيرات الخاصة بالانتخابات المقبلة، التي تشهد منافسة بين ستة مرشحين مبدئيين، من بينهم لابورتا، مع استمرار إجراءات جمع التوقيعات واستكمال ملفات الترشح قبل إعلان القائمة النهائية.