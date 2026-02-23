كرة القدم تجمع شيخًا وقسيسًا في أجواء رمضانية (فيديو)

شهدت محافظة المنوفية بمصر مشاركة شيخ وقسيس في لعبة كرة القدم، ضمن إحدى الدورات الرمضانية، في أجواء ودية سبقت انطلاق المباريات الرسمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ وهو يداعب الكرة إلى جانب القسيس، وسط حلقة من الشباب الذين حرصوا على التشجيع، وهي اللقطة التي لفتت الانتباه خلال فعاليات الدورة الرمضانية ونالت اهتمام المتابعين.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع تحت عنوان «مباراة كرة قدم بين الشيوخ والقساوسة في محافظة المنوفية»، حيث اعتبره متابعون رسالة إيجابية تعكس روح المشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان.

وأكد متداولو المقطع أن اللقطة تعبر عن طبيعة المجتمعات العربية القائمة على التعايش والمودة، وأن مثل هذه المشاهد تبرز التقارب في المناسبات الدينية.

وتعد الدورات الرمضانية من أبرز الأنشطة الاجتماعية التي تشهدها المدن خلال الشهر الكريم، لما توفره من مساحات للتلاقي بين مختلف الفئات في أجواء رياضية يسودها التفاعل الإيجابي.

فيديو